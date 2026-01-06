Accident la Vatra Dornei. O maşină în care erau 5 copii şi mama lor a căzut în apele îngheţate ale râului Bistriţa

La volanul maşinii răsturnate se afla mama copiilor. Sursa foto: Radio Dorna

Un accident grav a avut loc marţi pe un drum din Vatra Dornei. Un autoturism în care erau cinci copii şi mama lor s-a răsturnat în apele îngheţate râului Bistriţa, au anunţat, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Din fericire, toate persoanele aflate în maşină au scăpat cu răni care nu le pun viaţa în pericol.

Potrivit oficialilor de la ISU Suceava, incidentul rutier s-a produs în municipiul Vatra Dornei, cele şase persoane fiind preluate de ambulanţe şi transportate la spital. În urma impactului, autoturismul a rămas răsturnat pe plafon pe o bucată mare de gheaţă din albia râului Bistriţa. În imaginile de mai jos a fost surprinsă operaţiunea contracronometru a autorităţilor.

Patru dintre cei cinci copii au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean Suceava. Cel mai mare dintre fraţi a fost internat la spitalul din Vatra Dornei. Poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle ce anume s-a întâmplat, astfel încât şoferiţa a ajuns să piardă controlul volanului.

"La faţa locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD şi SAJ.

În sprijin, au intervenit şi două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniţi de jandarmi, au intervenit şi au evacuat din maşină doi adulţi şi patru copii", au precizat oficialii ISU Suceava.

Toate persoanele implicate în accident sunt conştiente şi cooperante, susţin pompierii din Suceava.