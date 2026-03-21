„Sky Dragon”, taxiul aerian uriaș al Chinei. Poate transporta 10 persoane odată

O companie din China a reușit să testeze cu succes un avion electric de aproximativ 5 tone, capabil să decoleze și să aterizeze vertical. Aparatul, numit V5000, a fost dezvoltat de Fengfei Aviation, iar producătorii spun că este cel mai mare vehicul electric de tip eVTOL care a realizat vreodată un zbor de test, scrie Live Science.

În timpul testului, aeronava a decolat vertical, asemenea unui elicopter. După aceea, a trecut în modul de zbor ca un avion obișnuit, cu aripi fixe, a parcurs o distanță scurtă și apoi a revenit în modul de decolare verticală pentru a ateriza în siguranță.

Vehiculele de tip VTOL sunt concepute astfel încât să poată decola și ateriza în spații mici, cum ar fi heliporturile, fără să aibă nevoie de piste lungi precum avioanele clasice.

Testul a avut loc pe 5 februarie, la baza de testare pentru drone civile din Kunshan, în provincia Jiangsu. Acolo compania Fengfei Aviation își prezintă de obicei demonstrațiile publice și testele pentru presă.

Aeronava are mai multe versiuni. Varianta complet electrică poate zbura aproximativ 250 de kilometri, în timp ce o versiune hibridă poate ajunge până la 1.500 de kilometri, potrivit companiei.

Modelul V5000 există și în două variante principale, în funcție de utilizare. Versiunea pentru pasageri, numită sugestiv „Sky Dragon”, poate transporta până la 10 persoane. Există și o versiune destinată transportului de marfă, numită V5000 Matrix, capabilă să ducă aproximativ o tonă de încărcătură.

Cum este construită aeronava

Ambele modele sunt proiectate în jurul unei aripi compuse de aproximativ 20 de metri lățime și folosesc un sistem aerodinamic cu trei suprafețe. Pentru ridicare sunt folosite 20 de motoare electrice, iar numărul mare de motoare oferă un avantaj important: dacă unul sau mai multe se defectează, celelalte pot menține aparatul în aer.

Viitorul taxiurilor aeriene

În ultimii ani, tot mai multe companii dezvoltă aeronave eVTOL pentru transport urban, practic taxiuri aeriene. De exemplu, compania americană Joby Aviation a semnat un contract exclusiv de șase ani pentru operarea taxiurilor aeriene în Dubai. În China, compania EHang are deja un model autonom aprobat pentru zboruri turistice la altitudine joasă.

Majoritatea acestor aparate transportă între 4 și 6 pasageri și sunt mai mici decât V5000. Ele sunt gândite pentru deplasări scurte în interiorul orașelor, în timp ce V5000 ar putea fi folosit și pentru transport regional pe distanțe mai mari.

Deocamdată nu a fost anunțat un termen pentru certificarea oficială a modelului V5000. Totuși, un model mai mic al companiei, V2000CG, destinat transportului de marfă, a obținut deja mai multe certificări de siguranță în China.

Un alt avantaj pentru dezvoltarea proiectului este finanțarea consistentă primită de la compania CATL, unul dintre cei mai mari producători de baterii din lume, investiția fiind estimată la câteva sute de milioane de dolari.