Cel mai greu „elicopter” electric din lume a fost testat cu succes: Are 10 locuri business și toaletă. Cum arată „Matrix” în zbor

1 minut de citit Publicat la 23:30 09 Feb 2026 Modificat la 23:30 09 Feb 2026

Matrix, cel mai greu „elicopter” electric din lume, construit de AutoFlight. Sursa foto: Hepta

AutoFlight, una dintre cele mai mari aeronave din lume cu decolare și aterizare verticală propulsate electric (eVTOL), a finalizat cu succes un zbor demonstrativ public. Masiva aeronavă Matrix cântărește 5,7 tone metrice și este proiectată să transporte 10 pasageri sau până la 1.500 kg de marfă, în configurația cargo. Aceasta este propulsată de motoare cu rotoare montate pe șase brațe.

Compania multinațională din domeniul aviației AutoFlight, care a dezvoltat aeronava, afirmă că Matrix este primul eVTOL de cinci tone din lume.

Zborul demonstrativ a avut loc la Baza de Testare și Operare Civilă UAV din Kunshan, China.

Aeronava a reușit cu succes întreaga secvență de tranziție a modurilor de zbor, trecând de la decolarea verticală la zborul de croazieră și apoi la aterizarea verticală.

Aeronava are o anvergură a aripilor de 20 de metri și dimensiuni de 17,1 m lungime, 3,3 metri înălțime, cu o greutate maximă la decolare de 5.700 kg.

AutoFlight precizează că varianta pentru pasageri va putea fi configurată fie cu 10 locuri de tip business class, fie cu șase locuri VIP.

Aceasta va include o toaletă la bord, control climatic, iluminare ambientală și ferestre supradimensionate.

Varianta cargo va beneficia de un sistem de propulsie hibrid pentru o autonomie extinsă.