Hoţii au inventat metoda "firul invizibil" la bancomate, prin care fură banii oamenilor de pe card. Cum funcţionează escrocheria

Autorităţile atrag atenţia că hoţii au pus la punct o nouă escrocherie la bancomate, prin care reuşesc să afle PIN-ul şi să fure banii oamenilor de pe card. Infractorii blochează cardul în bancomat, apoi un fals binevoitor intervine şi, sub pretextul că ajută, reuşeşte să afle PIN-ul.

Prin metoda "firului invizibil sau a firului de nailon", hoţii inserează în fanta în care se introduce cardul un fir subţire. Apoi, rămân în zona bancomatelor. Victimele nu suspectează nimic, pentru că procedura curge perfect normal, până la un punct. Dar când tastează PIN-ul, apare însă o eroare.

Acela este momentul în care escrocul se apropie, pretinde că este reprezentant al băncii şi îi solicita victimei să reintroducă PIN-ul, pentru că s-ar putea să fie o eroare. Este momentul în care hoţul vede şi reţine PIN-ul.

Doar că nici de această dată tranzacţia nu este realizată şi, cel mai probabil, păgubitul pleacă. Rămâne în urmă însă infractorul, care trage firul de nailon şi scoate cardul. Iar cum PIN-ul l-a aflat deja, reuşeşte să scoată bani din cont.

Autorităţile transmit să fim vigilenţi când ajungem la bancomat şi să nu introducem cardul dacă sesizăm că ceva este în neregulă.