Incendiu de proporții la un depozit din Chiajna

Publicat la 08:01 14 Mai 2026 Modificat la 08:01 14 Mai 2026

Un incendiu de proporții a izbucnit joi dimineață la un depozit din Chiajna, pe o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi.

Pompierii intervin cu 15 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), nu există pericol de propagare la depozitele învecinate.

Echipele de pompieri lucrează la decopertarea elementelor de acoperiş şi lichidarea incendiului, scrie Agerpres.

Incendiul a fost localizat, nu au fost găsite victime.