UE ia în calcul să o numească pe Angela Merkel mediator în negocierile cu Putin. Kievul nu pare foarte încântat de această propunere

2 minute de citit Publicat la 09:57 14 Mai 2026 Modificat la 09:58 14 Mai 2026

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, alături de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană o ia în calcul pe fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, pentru un posibil rol de mediator în negocierile cu Rusia legate de războiul din Ucraina, informează publicația germană Spiegel. Concomitent, Germania a respins sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin, care îl propusese pe fostul cancelar Gerhard Schroeder în rolul de coordonator al discuțiilor UE-Rusia.

Astfel, conform surselor citate, Merkel, în vârstă de 71 de ani, e fluentă în limba rusă și îi cunoaște deja personal pe președinții Ucrainei, Volodimir Zelenski, Vladimir Putin. În același timp, biroul fostului cancelar german a precizat că Merkel nu a primit încă o ofertă oficială de a deveni intermediar, dar nu a exclus posibilitatea ca ea să accepte o astfel de propunere.

De la începutul războiului, Merkel a condamnat periodic acțiunile Rusiei, dar a evitat limbajul dur și nu și-a recunoscut până acum propriile greșeli făcute în relațiile cu Moscova.

Spiegel notează că Merkel continuă să insiste că acordurile de la Minsk au fost o încercare reușită de a „îngheța” conflictul din Donbas.

Criticile lui Zelenski la adresa lui Merkel

În același timp, Volodimir Zelenski a criticat-o în mod repetat pe Merkel pentru sprijinul său susținut în construcția gazoductului Nord Stream 2 și pentru atitudinea sa anterioară față de Kremlin. De asemenea, a îndemnat-o să viziteze Bucha după eliberarea orașului. Cu toatea cestea, de la declanșarea războiului în februarie 2022, Merkel nu a mai vizitat Ucraina.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că este de părere că există „potenţial” ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a spus că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

„Dacă am oferi Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înțelept”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

În plus, un oficial german a declarat că oferta nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat nicio condiţie, adăugând că un test iniţial ar fi dacă Moscova este dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că Berlinul nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi Ucraina.

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeev, a declarat pentru Spiegel, despre numirea lui Schroeder că „Oricine a reprezentat interesele Rusiei în Germania ani de zile nu are nici legitimitatea morală, nici cea politică de a acționa astăzi ca mediator”.