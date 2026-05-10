Germania respinge propunerea lui Putin ca fostul cancelar Gerhard Schroeder să medieze negocierile de pace din Ucraina

Germania a respins duminică sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schroeder ar putea coordona discuţiile cu Uniunea Europeană pentru a asigura un acord de pace în Ucraina, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că este de părere că există "potenţial" ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a spus că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Un oficial german a declarat că oferta nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat nicio condiţie, adăugând că un test iniţial ar fi dacă Moscova este dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a declarat că Putin a făcut o serie de oferte false menite să divizeze alianţa occidentală.

După ce a părăsit funcţia în 2005, Schroeder a preluat aproape imediat funcţia de preşedinte al unui consorţiu controversat de gazoduct germano-rus şi s-a confruntat cu critici aspre în Germania pentru apropierea sa de Putin.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat vineri că Berlinul nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi Ucraina.

Un scandal politic a izbucnit anul trecut, când parlamentul german a deschis o investigație asupra unui deputat aparținând partidului de guvernământ SPD, după ce acesta ar fi purtat discuții secrete cu apropiați ai lui Vladimir Putin, la Baku, capitala Azerbaidjanului.

Ralf Stegner, membru al comisiei parlamentare de control din Bundestag, a participat, alături de alți politicieni SPD şi CDU care au luat parte la o reuniune desfăşurată, în aprilie 2025, la Baku.

Printre cei cu care s-au întâlnit aceştia pe 13 aprilie, în capitala Azerbaidjanului, s-au numărat fostul prim-ministru rus Viktor Zubkov, şef al consiliului de supraveghere al Gazprom, şi Valeri Fadeev, preşedintele consiliului pentru drepturile omului din Rusia, aflat pe lista UE cu sancţiuni.