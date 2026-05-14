Google tocmai a devenit cel mai valoros brand din lume. A detronat Apple și a fost ajutat de AI

Publicat la 10:47 14 Mai 2026 Modificat la 10:57 14 Mai 2026

Branduri tech. Kantar a plasat Google pe primul loc din punct de vedere al valorii de brand. Foto: Hepta

Google a urcat pe locul 1 în Top 100 mondial al valorii de brand, cu o creștere de 57% față de anul trecut. În paralel, mărcile au înregistrat, în medie, un salt de 32% în perioada de referință, mișcările având loc pe fondul răspândirii accelerate a Inteligenței Artificiale, AI, relevă o analiză publicată, joi, de Kantar și citată de Agerpres.

Evaluarea brandului, bazată pe percepția consumatorilor, măsoară valoarea adăugată a unui produs pe seama numelui său și diferă de valoarea efectivă a companiei, măsurată prin capitalizarea bursieră.

Conform clasamentului Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, trei branduri au depășit simultan pragul de un trilion de dolari, într-o premieră istorică: Google (locul 1, cu 1,5 trilioane de dolari), Microsoft (locul 3, cu 1,1 trilioane dolari) și Amazon (locul 4, cu un trilion de dolari).

Gigantul Apple se clasează pe poziția a doua a ierarhiei, cu 1,4 trilioane de dolari, conform analizei citate.

În ansamblu, valoarea brandului Google a crescut cu 57%, de la un an la altul.

Această evoluție i-a adus companiei, pentru prima dată din 2018, poziția de lider, punând astfel capăt celor patru ani consecutivi în care Apple a ocupat primul loc.

ChatGPT, cea mai mare creștere anuală a valorii de brand

Potrivit datelor Kantar, Claude a debutat în Top 100 global, pe poziția 27, cu o valoare a brandului de 96,6 miliarde de dolari, în timp ce ChatGPT a înregistrat cea mai mare creștere anuală (+285%).

Singurul brand din istorie cu o creștere mai mare în clasament a fost BlackBerry, cu +390% în 2008.

Circa un sfert din mărcile topului Kantar provin din Asia.

În China, printre performerii cu cele mai puternice creșteri ale valorii brandului se află Agricultural Bank of China (+54%), Alibaba (+51%), ICBC (+49%), Xiaomi (+48%), Tencent (+45%) și Ping An (+41%). T

În particular, Tencent revine în Top 10, pe poziția 8, cu o valoare a brandului de 251,6 miliarde de dolari.

La nivel european, numele din Top 100 Kantar BrandZ au raportat, în medie, o creștere a valorii de 14%, în 2026.

Grupul european de mărci a avut mai puține scăderi: doar Louis Vuitton și Chanel au înregistrat un declin anual, pe fondul unor condiții de piață dificile.

"Deși Europa este percepută adesea ca fiind în urma sectorului tehnologic din SUA, creșterea SAP (+6%), Siemens (+68%) și Booking.com (+33%) plasează vechiul continent înaintea Asiei și a Americii de Nord în ceea ce privește creșterea medie a valorii de brand în sectorul tehnologic (B2B și B2C) din Top 100", notează sursa analiza Kantar.

Zara, cel mai valoros brand vestimentar

În funcție de sectoarele de activitate, Zara a devenit cel mai valoros brand de îmbrăcăminte din lume, depășind liderul de lungă durată Nike.

Hermes a depășit Louis Vuitton, devenind cel mai valoros brand de lux din lume.

De asemenea, serviciile financiare au înregistrat o creștere semnificativă, susținută de performanța solidă a băncilor tradiționale, precum Chase și HSBC, reiese din analiza de specialitate.

Kantar BrandZ întocmește clasamentele anuale de evaluare a brandurilor, la nivel global și local, prin combinarea de datelor financiare cu cele rezultate din măsurarea capitalului de brand (brand equity).