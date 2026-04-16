Google și Pentagonul negociază un acord secret privind inteligența artificială

Google, compania mamă a Alphabet, a început negocierea unui acord cu Departamentul Apărării care ar permite Pentagonului să implementeze modelele de inteligență artificială Gemini în mediile clasificate, a relatat joi The Information, citând două persoane care au cunoștințe directe despre discuții, scrie Reuters. Cele două părți discută un acord care ar permite Pentagonului să utilizeze inteligența artificială Google pentru „toate utilizările legale”, potrivit raportului.

În timpul negocierilor, Google a propus clauze suplimentare în contractul său cu departamentul pentru a împiedica utilizarea inteligenței artificiale pentru supravegherea în masă la nivel național sau pentru arme autonome fără control uman adecvat, a relatat Information.

Alphabet și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

O înțelegere cu Pentagonul va ajuta Alphabet să își extindă legăturile cu guvernul, în timp ce SUA va integra în mod agresiv inteligența artificială în procesele sale pentru a reduce costurile și a accelera munca administrativă.

Președintele american Donald Trump a ordonat departamentului să se redenumească Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acțiune din partea Congresului.

La sfârșitul lunii martie, Departamentul Apărării al SUA a stabilit sistemul de inteligență artificială Maven al Palantir Technologies Inc. ca „program de referință”, în contextul în care Pentagonul integrează rapid tehnologia în operațiunile sale de luptă.

Pentagonul a încercat, anterior, un contract un Anthropic, care a stabilit două linii roșii pentru inteligența artificială: Claude nu va fi utilizată în arme autonome și nu va fi utilizată în supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Pentagonul va folosi Legea privind producția de apărare pentru a accesa tehnologiile Anthropic, indiferent de decizia companiei. El s-a întâlnit cu Dario Amodei, directorul Anthropic, spunând că Pentagonul dorește să utilizeze modelul de inteligență artificială „în toate scopurile legale”.

Însă Anthropic a respins oferta Pentagonului.

„Amenințările nu ne schimbă poziția: nu putem, cu conștiință împăcată, să acceptăm cererea lor”, a spus Amodei.