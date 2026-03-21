Pentagonul va folosi sistemul de inteligenţă artificială al Palantir ca sistem militar de bază al SUA

Clădirea Pentagonului. sursa foto: Getty

Departamentul Apărării al SUA a stabilit sistemul de inteligență artificială Maven al Palantir Technologies Inc. ca „program de referință”, în contextul în care Pentagonul integrează rapid tehnologia în operațiunile sale de luptă, notează Bloomberg.

Sursele au citat o scrisoare a secretarului adjunct al Apărării, Steve Feinberg, adresată altor oficiali din domeniul apărării, în care anunța politica. Programul de desemnare a informațiilor de referință va facilita încorporarea Maven în toate ramurile serviciului.

Ce este Maven

Maven este o platformă de inteligență artificială de comandă și control, concepută pentru a analiza datele de pe câmpul de luptă provenite de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații, și pentru a ajuta la identificarea amenințărilor și a țintelor.

A devenit deja principalul sistem de operare cu inteligență artificială pentru armata americană, susținând, se pare, mii de atacuri direcționate împotriva Iranului în ultimele săptămâni.

Lansat în 2017, inițial ca un proiect de etichetare imaginară a dronelor, Maven a evoluat ulterior într-un sistem complet de țintire și analiză a câmpului de luptă. Palantir a obținut, de asemenea, un contract cu Pentagonul în valoare de până la 480 de milioane de dolari în 2024, extins ulterior la 1,3 miliarde de dolari în 2025. Sistemul are deja „zeci de mii” de utilizatori în întreaga armată.

Ce contracte mai are Palantir

Adoptarea și desemnarea Maven ca program de referință marchează o mare victorie pentru Palantir, deoarece compania lucrează la extinderea constantă a contractelor sale guvernamentale. Compania a obținut, de asemenea, un contract cu armata americană în valoare de 10 miliarde de dolari anul trecut. Aceste premii au contribuit la dublarea prețului acțiunilor Palantir în ultimul an, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 ​​de miliarde de dolari.

Oficialii Pentagonului spun că capacitatea Maven de a procesa rapid datele de pe câmpul de luptă și de a oferi informații utile este esențială pentru războiul modern. După cum a menționat Feinberg în memoriu: „Este imperativ să investim acum și cu accent pe aprofundarea integrării inteligenței artificiale în cadrul Forței Comune și să stabilim luarea deciziilor bazate pe inteligență artificială ca piatra de temelie a strategiei noastre.”