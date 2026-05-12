Avocatul Poporului a depus la CCR sesizarea pentru OUG 38 a lui Bolojan și îl acuză de un lung șir de ilegalități

2 minute de citit Publicat la 15:43 12 Mai 2026 Modificat la 15:50 12 Mai 2026

Renate Weber susține că Guvernul Bolojan a încălcat Constituția la adoptarea OUG 38. Foto: Hepta

Avocatul Poporului a depus, marți, la Curtea Constituțională sesizarea în legătură cu ordonanța de urgență 38 / 2026 a Guvernului Bolojan, cu implicații în industria de Apărare și despre care afirmă că a fost adoptată prin încălcarea prevederilor legii fundamentale.

"Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38 / 2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39 din data de 8 mai 2026, contravin prevederilor constituționale ale art. 1alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) privitor la principiul securității juridice și al previzibilității normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului (și) art. 115 alin. (6) privind interdicția adoptării ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale", se spune în documentul care detaliază apoi motivele de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului: Guvernul a trimis succesiv două variante ale Ordonanței de Urgență 38 la Consiliul Legislativ

Avocatul Poporului arată că Guvernul a trimis Consiliului Legislativ, într-o primă formă, proiectul ordonanței, prin adresa nr. 77 din 30 aprilie 2026, iar documentul a fost înregistrat în aceeași zi, în vederea avizării, de către instituția menționată.

Consiliul a emis în data de 4 mai - cu o zi înaintea demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură - avizul favorabil nr. 427 / 04.05.2026, cu observații și propuneri, iar executivul a adoptat ordonanța în aceeași zi.

Ulterior însă, Secretariatul General al Guvernului, cu adresa nr. 84 din 5 aprilie 2026, a trimis Consiliului Legislativ un nou proiect al Ordonanței de Urgență 38 / 2026, acesta fiind înregistrat în aceeași zi la instituția avizatoare.

Tot pe 5 aprilie, Consiliul a emis avizul negativ nr. 448 / 05.05.2026, arătând că "în forma actuală a proiectului, au mai fost adăugate 12 noi articole conținând intervenții de modificare și (...) completare a mai multor acte normative".

Avocatul Poporului: Procesul de adoptare a OUG 38 / 2026 nu a fost finalizat pe 4 mai

"Succesiunea cronologică demonstrează că forma extinsă a proiectului (ordonanței de urgență) nu fusese supusă procedurii de avizare la momentul desfășurării ședinței din 4 mai 2026 (în care guvernul a adoptat OUG 38, n.r.).

Or, potrivit art 43 din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului (...), proiectele de OUG cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării și adoptării lor în ședința de guvern vor fi supuse unei noi avizări de către Consiliul Legislativ. În situația în care, ca urmare a noii avizări (...) este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a ședinței Guvernului", se argumentează în sesizarea Avocatului Poporului.

"În consecință, în data de 4 mai 2026, procesul de adoptare a OUG 38 / 2026 nu fusese finalizat", continuă argumentația semnată de Renate Weber.

Avocatul Poporului solicită CCR să constate că adoptarea OUG 38 a fost neconstituțională

Aceasta mai amintește că în data de 8 mai - după ce a fost demis prin moțiune de cenzură și nemaiavând dreptul de a adopta ordonanțe de urgență - Guvernul Bolojan a comunicat că "a luat act" de avizele "emise pentru acte normative adoptate anterior", între acestea fiind menționată Ordonanța 38.

Weber subliniază că la Monitorul Oficial a fost trimisă varianta modificată a OUG 38, cea avizată negativ de Consiliu, nu cea avizată pozitiv, adoptată pe 4 mai.

"Față de cele de mai sus, Avocatul Poporului (...) solicită Curții Constituționale pronunțarea unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate (în legătură cu OUG 38, n.r.)", se spune în finalul documentului trimis CCR.