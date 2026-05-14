Horia Constantinescu, fostul şef al ANPC, a fost păcălit cu un bilet fals la concertul Metallica: "Țepele se iau și la case mai mari"

2 minute de citit Publicat la 10:15 14 Mai 2026 Modificat la 10:16 14 Mai 2026

Peste 60.000 de oameni au fost la concertul legendarei trupe rock Metallica din Bucureşti. Sursa colaj foto: Facebook/ Horia Constantinescu & Metallica﻿

Horia Constantinescu, fostul preşedinte al ANPC şi actualul șef al Protecției Consumatorului Constanța, a povestit că a fost păcălit atunci când a cumpărat bilete la concertul legendarei trupe rock Metallica de pe o platformă online neoficială. La intrarea la show-ul care a avut loc pe Arena Naţională, biletele i-au fost scanate și s-a constatat că nu erau valabile. "Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă", a precizat Horia Constantinescu.

Şeful Protecției Consumatorului Constanța a dezvăluit că era nerăbdător să-i vadă pe artiştii trupei de heavy metal Metallica live, într-un concert impresionant care a fost programat în Bucureşti. Însă, la scurt timp după ce a ajuns la Arena Naţională şi i-a fost verificat biletul despre care credea că este valid, Horia Constantinescu a descoperit contrariul.

"Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit", este descrierea pusă de actualul șef al Protecției Consumatorului Constanța în dreptul unui mesaj video pe care l-a filmat imediat ce a aflat că nu va putea să intre la concertul celor de la Metallica.

"Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă", a povestit Horia Constantinescu într-o înregistrare postată pe conturile sale de social media.

El a menţionat că și-a cumpărat biletele de pe o pagină de internet cunoscută.

"Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para, cunoscută: Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău.

Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video", a mai spus şeful Protecției Consumatorului Constanța.

Pe rețele sociale s-au plâns şi alţi fani ai trupei Metallica de aceeași situație. Peste 60.000 de oameni au fost la concertul celebrei formaţii rock, susţin organizatorii. Artiştii de la Metallica au cântat în limba română piesa "Cine ești tu oare" a formației Compact, în uralele celor zeci de mii de spectatori de pe Arena Națională.

În jurul marilor concerte apar frecvent fraude legate de vânzarea biletelor, iar mulți cumpărători ajung păcăliți. De cele mai multe ori, escrocii comercializează același tichet fals către mai multe persoane.