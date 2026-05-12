Şeful ANAF a povestit ce a păţit un fotbalist român care circula cu un Aston Martin în Italia. "Şi Antifrauda trebuie să facă asta"

1 minut de citit Publicat la 16:25 12 Mai 2026 Modificat la 16:25 12 Mai 2026

Şeful ANAF a povestit ce a păţit un fotbalist român care circula cu un Aston Martin în Italia. FOTO: Hepta

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se va concentra în perioada următoare asupra persoanelor cu avere și venituri nedeclarate, iar controalele în această zonă vor crește, a transmis, marți, președintele instituției, Adrian Nica, notează Agerpres.

"Cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate o să crească. O să intensificăm și mai mult controalele în zona asta. Să vă dau un exemplu banal la care ANAF a ajuns în această perioadă și l-am și prezentat pe pagină.

Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și, uite așa, evaziune fiscală - 18 milioane (de lei - n. r.). Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă, așa că puteți să strângeți bani să vă cumpărați", a afirmat Nica.

El și-a exprimat speranța că ANAF va beneficia de noi instrumente de control 'în zona persoanelor fizice'.

Ce a păţit un fotbalist român în Italia

"Vom monitoriza apoi și sper să convingem puterea politică să acorde ANAF noi instrumente în zona persoanelor fizice. O să vă dau exemplul unui celebru fotbalist român - nu o să-i spun numele - care mi-a povestit o scenă simplă. Odată ajuns în Italia, primul lucru și-a cumpărat un Aston Martin. De ce? Când ești tânăr, vrei un Aston Martin. A ieșit de trei ori pe stradă.

De trei ori l-a oprit garda de finanțe. De ce l-a oprit? Să vadă dacă are veniturile aferente. A dat buletinul, au văzut că are veniturile aferente, l-au lăsat să plece. Cred că și Antifrauda trebuie în curând să facă asta. Dacă nu vom avea astfel de măsuri dure, nu putem înainta", a susținut șeful ANAF.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a participat, marți, la evenimentul de lansare oficială a IFA România, care a avut loc în prezența unor reprezentanți ai autorităților publice, experți fiscali, antreprenori, economiști, consultanți și lideri din mediul de afaceri. IFA România este afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante organizații internaționale dedicate fiscalității, cu sediul în Olanda.

IFA România își propune să devină o platformă independentă și neutră de dialog între autorități, mediul academic, consultanți fiscali, avocați, economiști, reprezentanți ai companiilor și specialiști din domeniul fiscalității internaționale, într-un context economic și fiscal aflat într-o continuă transformare.