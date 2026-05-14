"O clică de generali sifonează banii din Cuba, iar oamenii mănâncă din gunoi", acuză Marco Rubio. "Gaesa" ar controla 40% din economie

Publicat la 09:33 14 Mai 2026

Secretarul de stat american Marco Rubio a lansat un nou atac asupra guvernului comunist din Cuba, afirmând că insula este "controlată de o companie deținută de generali" care iau toți banii țării, notează EFE, citată de Agerpres.

Noul mesaj vine în contextul presiunii Washingtonului asupra Havanei, care s-a intensificat în ultimele săptămâni, crescând temerile în legătură cu o intervenție militară în insulă.

"Bogăția în Cuba este controlată de o companie deținută de generali din armată, care păstrează toți banii", a spus Marco Rubio în timpul unui interviu pentru Fox News, difuzat miercuri seară și care a fost înregistrat la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum spre China.

Șeful diplomației americane, care are origini cubaneze, a mai afirmat că, în prezent, în Cuba oamenii "mănâncă efectiv gunoi de pe străzi" și că, în paralel, "compania care controlează țara" dispune de 16 miliarde de dolari.

Administrația Trump a impus noi sancțiuni asupra economiei cubaneze

Săptămâna trecută, SUA au anunțat sancțiuni împotriva conglomeratului militar cubanez "Gaesa", a conducerii sale și a companiei miniere Moa Nickel.

Aceasta din urmă este o întreprindere care are o participație comună cu firma canadiană Sherritt.

Noile sancțiuni se înscriu în politica Washingtonului, de a "sufoca" economia țării comuniste, pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua prin forță controlul asupra acestui stat din Caraibe.

Aceste "măsuri decisive" urmăresc "să protejeze securitatea națională a Statelor Unite și să priveze regimul comunist și forțele militare din Cuba de accesul la active ilicite", a explicat Marco Rubio.

"La doar 90 de mile de teritoriul american, regimul cubanez a adus insula în ruină și a scos-o la licitație ca platformă pentru operațiuni străine de spionaj, militare și teroriste. Este de așteptat ca în zilele și săptămânile următoare să fie anunțate sancțiuni suplimentare", a adăugat șeful diplomației americane.

Ce se știe despre compania militară cubaneză sancționată de SUA

Conform Departamentului american de Stat, compania militară "Gaesa" constituie "inima sistemului comunist cleptocratic din Cuba".

Aceasta ar controla "aproximativ 40% sau mai mult din economia insulei în beneficiul elitelor corupte", în timp ce poporul cubanez suferă una dintre cele mai severe crize economice din istoria țării, mai susține instituția citată.

Președintele Donald Trump a semnat pe 1 mai un ordin executiv pentru a extinde aplicarea sancțiunilor împotriva Cubei.

Ordinul vizează aproape toate persoanele și companiile care nu sunt americane și care au relații comerciale cu insula, în special în sectoarele energetic, de apărare, al securității și al finanțelor.

Anterior, administrația Trump a dispus, în ianuarie, o blocadă petrolieră asupra Havanei.