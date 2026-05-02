Cuba reacționează după ce Donald Trump a amenințat țara cu invazia militară: „Niciun agresor nu va avea parte de capitularea noastră”

Publicat la 21:11 02 Mai 2026 Modificat la 21:11 02 Mai 2026

Ameninţările de agresiune militară ale lui Donald Trump împotriva Cubei au atins „un nivel periculos şi fără precedent”, a denunţat, sâmbătă, liderul cubanez, Miguel Diaz-Canel, care a făcut apel la comunitatea internaţională să reacţioneze, relatează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele american a repetat, vineri, în cadrul unei declarații în Florida, ameninţarea sa de a „prelua controlul” Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „pe drumul de întoarcere din Iran”.

„Preşedintele SUA îşi lansează ameninţările de agresiune militară împotriva Cubei la un nivel periculos şi fără precedent”, a reacţionat Miguel Diaz-Canel pe Twitter.

El a făcut apel la comunitatea internaţională „să ia notă” şi să decidă „alături de poporul SUA” dacă se va permite ca „un act criminal atât de radical să fie comis”.

Potrivit lui Diaz-Canel, o intervenţie militară americană ar viza înainte de toate „satisfacerea” intereselor comunităţii de exilaţi cubanezi instalată în Florida, „un grup restrâns dar bogat şi influent, animat de o dorinţă de revanşă şi de dominaţie”.

„Niciun agresor, oricât de puternic ar fi el, nu va avea parte de capitularea Cubei”, a avertizat Miguel Diaz-Canel.

Declaraţiile lui Donald Trump în Florida, unde locuieşte cea mai mare comunitate cubaneză din exil, au fost făcute la câteva ore după semnarea de către preşedintele american a unui decret prezidenţial care înăspreşte sancţiunile americane împotriva guvernului de la Havana şi entităţilor care colaborează cu el.

Preşedintele american, care aplică o politică de presiune maximă împotriva Cubei de la începutul anului, estimează că regimul de pe insulă, situată la 150 km de coastele Floridei, continuă să reprezinte „o ameninţare extraordinară” pentru securitatea naţională a SUA.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Statele Unite, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana, impun din ianuarie o blocadă petrolieră insulei, permiţând trecerea unui singur petrolier rusesc.

Vineri, o defilare care denunţa ameninţările de agresiune americană a fost organizată de 1 Mai în faţa ambasadei SUA la Havana, la ea participând liderul revoluţionar Raul Castro, de 94 de ani, şi actualul „președinte” cubanez.