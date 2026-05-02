Trump sugerează o nouă țintă după Iran: „Marina SUA se va ocupa de Cuba în drumul spre casă”

3 minute de citit Publicat la 15:26 02 Mai 2026 Modificat la 15:26 02 Mai 2026

Donald Trump pare să sugereze o posibilă operațiune militară în Cuba. Foto: Hepta

Donald Trump pare să sugereze o posibilă operațiune militară în Cuba după ce forțele americane „vor termina treaba” în Iran. Comentariile vin în contextul în care Washingtonul a anunțat vineri un nou set de sancțiuni împotriva statului insular, măsuri pe care Havana le-a criticat dur, numindu-le o formă de pedeapsă colectivă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Forum Club of the Palm Beaches, o organizație non-profit unde Trump a fost invitat ca vorbitor principal, scrie Euronews.

Liderul SUA a afirmat că armata sa va „prelua controlul (asupra Cubei) aproape imediat”, alimentând temerile că Statele Unite s-ar putea implica într-un nou conflict militar în acest an.

„Acum, Cuba are probleme. O să terminăm mai întâi una. Îmi place să termin treaba. La întoarcerea de unde vom merge... la întoarcerea din Iran, vom trimite una dintre navele noastre mari, poate portavionul USS Abraham Lincoln - cel mai mare din lume. Va opri la vreo 100 de metri de țărm, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm»”, a adăugat Trump.

Trump sugerează de luni de zile că operațiunile militare în Cuba sunt o opțiune viabilă

Administrația sa a continuat să atace conducerea de la Havana în urma intervenției spectaculoase a Washingtonului în Venezuela, din ianuarie, care a dus la răsturnarea și capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Trump a acuzat Cuba că a furnizat personal de securitate pentru a proteja presupusele operațiuni de trafic de droguri ale lui Maduro, în schimbul banilor și al petrolului, ambele fiind tăiate în urma operațiunii din 3 ianuarie.

De atunci, statul insular se confruntă cu o criză de combustibil, care a dus la închiderea multor sectoare economice și la paralizarea serviciilor naționale de sănătate. ONU a avertizat de mai multe ori că în Cuba se desfășoară o criză umanitară ca urmare a embargourilor petroliere impuse de SUA.

Vineri, Trump a ordonat noi sancțiuni împotriva Havanei, vizând un grup extins de persoane din țara condusă de comuniști și amenințând băncile străine care colaborează cu acestea. Printr-un ordin executiv, Trump a declarat că va impune sancțiuni persoanelor implicate în segmente largi ale economiei cubaneze, care este controlată de guvern.

Conform ordinului, vor fi vizate persoanele despre care se știe că „operează sau au operat în sectoarele energiei, apărării și materialelor conexe, metalelor și mineritului, serviciilor financiare sau securității din economia cubaneză, ori în orice alt sector” determinat de guvernul SUA.

De asemenea, documentul precizează că vor fi vizați oficiali cubanezi considerați vinovați de „abuzuri grave ale drepturilor omului” sau corupție. Persoanele aflate pe listă vor avea interdicție de a vizita Statele Unite.

Reacția Cubei

Noile sancțiuni au fost denunțate de ministrul de externe al Cubei, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, care le-a numit o formă de „pedeapsă colectivă”.

„Respingem cu fermitate măsurile coercitive unilaterale adoptate recent de guvernul Statelor Unite. Aceste acțiuni demonstrează intenția de a impune, încă o dată, o pedeapsă colectivă poporului cubanez”, a scris Parrilla într-o postare pe platforma X. „Nu este o coincidență faptul că aceste măsuri au fost anunțate pe 1 mai, exact în ziua în care milioane de cubanezi ies în stradă pentru a denunța blocada SUA și asediul energetic”.

Parrilla a criticat, de asemenea, administrația Trump pentru amestecul în afacerile altor state sub pretextul luptei împotriva injustiției și protejării democrației, în timp ce își reprimă propriul popor pe plan intern.

„În timp ce guvernul SUA își reprimă propriul popor pe străzi, încearcă să îl pedepsească pe al nostru, care rezistă eroic atacurilor imperialismului american”, a scris el. „Aceste măsuri au caracter extrateritorial și încalcă Carta Națiunilor Unite. SUA nu au niciun drept să impună măsuri împotriva Cubei sau împotriva țărilor ori entităților terțe”.

Casa Albă i-a chemat pe liderii cubanezi la negocieri de luni de zile, avertizând că trebuie să facă acest lucru „înainte de a fi prea târziu”.

Președintele cubanez, Miguel Díaz-Canel, a refuzat în repetate rânduri să negocieze în condiții pe care le-a numit ostile, argumentând că Havana va accepta dialogul doar pe baza respectului reciproc, pe picior de egalitate și fără amenințări la adresa suveranității și integrității sale teritoriale.