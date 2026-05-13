Retorica tot mai dură a lui Trump și Rubio arată că o invazie americană în Cuba e iminentă

3 minute de citit Publicat la 18:00 13 Mai 2026 Modificat la 18:00 13 Mai 2026

Donald Trump intensifică presiunea asupra regimului cubanez, alimentând îngrijorările că amenințările sale repetate de a invada insula caraibiană ar putea deveni realitate, relatează Axios.

O invazie americană în Cuba ar marca cea mai dramatică confruntare dintre SUA și Cuba de la criza rachetelor din 1962 — și cel mai îndrăzneț test de până acum al campaniei lui Trump de extindere a influenței Americii în emisfera vestică, în cadrul propriei sale versiuni a Doctrinei Monroe, mai scrie Axios.

Zborurile americane de supraveghere și recunoaștere s-au intensificat în largul coastelor Cubei din februarie, potrivit unei analize CNN.

SUA au impus noi sancțiuni împotriva Cubei, joia trecută, ceea ce l-a determinat pe ministrul de externe al țării să descrie măsurile drept o „pedeapsă colectivă de natură genocidară”.

Cuba se confruntă, de asemenea, cu o criză umanitară tot mai gravă, pe care oficialii cubanezi au pus-o pe seama unei „blocade energetice” americane, care îi împiedică pe furnizorii de petrol să aprovizioneze insula.

Iar capturarea lui Nicolas Maduro a deteriorat și mai mult condițiile locale, tăind accesul Cubei la un furnizor-cheie de petrol. Nu există, însă, semne clare că Trump are de gând să mențină presiunea asupra Cubei.

Președintele Braziliei, Lula da Silva, le-a spus reporterilor, joia trecută, că Trump i-a spus în privat că nu are nicio intenție de a invada Cuba.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o operațiune militară în Cuba, sugerând că un portavion care se întoarce în SUA din Iran ar putea fi staționat în largul coastelor insulei.

El a spus că portavionul ar putea „să vină, să se oprească la aproximativ 100 de metri de coastă, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm»”.

Secretarul de stat, Marco Rubio, fiu de imigranți cubanezi, le-a spus reporterilor săptămâna trecută că sistemul economic al țării nu funcționează și nu poate fi reparat.

„Iar motivul pentru care nu îl pot repara nu este doar că sunt comuniști. Asta este deja destul de rău”, a spus el despre partidul neales care conduce țara.

„Dar sunt comuniști incompetenți. Singurul lucru mai rău decât un comunist este unul incompetent”.

Un oficial de la Casa Albă a declarat, luni, pentru Axios, că „Cuba este o țară în declin, care a fost condusă îngrozitor timp de mulți ani și ai cărei conducători au suferit un recul major odată cu pierderea sprijinului din partea Venezuelei”.

„Așa cum a spus președintele, Cuba este o țară în declin. Într-un timp scurt, se vor prăbuși, iar noi vom fi acolo pentru a-i ajuta”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Axios că „regimul cubanez continuă să își demonstreze indiferența față de suferința oamenilor și refuză să se reformeze sau să permită livrarea ajutorului umanitar vital”.

„Președintele Trump ar prefera o soluție diplomatică, dar el și administrația sa nu vor permite ca insula să devină o amenințare și mai gravă la adresa securității naționale a Statelor Unite”.

Sebastian Arcos, director interimar al Institutului pentru Studii Cubaneze de la Universitatea Internațională din Florida, a declarat pentru Axios că, în opinia sa, o intervenție era posibilă la scurt timp după ce Trump a declarat, în ianuarie, că regimul cubanez reprezenta o amenințare iminentă la adresa securității SUA, dar că războiul din Iran a deturnat resursele care puteau fi folosite împotriva Cubei.

„Totul a fost pus pe plan secund. Acum, când vedem că războiul din Iran este într-un fel de impas... pot să văd o anumită reorientare spre Cuba, nu doar prin zborurile [de supraveghere], ci și prin declarațiile președintelui către Marco Rubio și prin sancțiunile care tocmai au fost anunțate.”

Arcos a adăugat că nu crede că Trump va invada terestru, dar că ar putea urmări o „acțiune militară de la distanță”, similară cu cea din Iran, care să „șocheze regimul, să fisureze conducerea și, poate, să creeze o oportunitate pentru apariția unei noi conduceri”.

Arcos a remarcat că Ziua Independenței Cubei, care marchează sfârșitul ocupației americane a insulei, este pe 20 mai. El a spus că atunci s-ar putea întâmpla ceva, adăugând: „Există cu siguranță un sentiment de așteptare și anxietate în Miami și Cuba”.