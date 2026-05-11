Activitate neobișnuită a avioanelor SUA în largul Cubei: Scenariul din Iran și Venezuela pare să se repete

Publicat la 19:04 11 Mai 2026 Modificat la 19:05 11 Mai 2026

Misiunile aeriene ale SUA de supraveghere au început să se înmulțească alarmant în largul coastelor Cubei, arată o analiză CNN bazată pe datele de aviație publice.

Începând cu data de 4 februarie, Marina și Forțele Aeriene ale SUA au efectuat cel puțin 25 de astfel de misiuni folosind avioane cu echipaj și drone. Majoritatea acestora au avut loc în apropierea celor mai mari două orașe ale țării, Havana și Santiago de Cuba, unele aparate ajungând la o distanță de doar 65 de kilometri de coastă, conform datelor FlightRadar24.

Cele mai multe zboruri au fost operate de aeronave de patrulare maritimă P-8A Poseidon, proiectate special pentru supraveghere și recunoaștere, în timp ce altele au fost efectuate de aparate RC-135V Rivet Joint, specializate în colectarea de informații electronice (signals intelligence). De asemenea, au fost utilizate și câteva drone de mare altitudine MQ-4C Triton.

Aceste misiuni sunt remarcabile nu doar prin proximitatea față de coastă - care le permite colectarea eficientă de informații - ci și prin apariția lor bruscă. Înainte de luna februarie, astfel de zboruri vizibile public erau extrem de rare în această zonă. În plus, momentul ales ridică semne de întrebare.

Declarațiile publice ale lui Trump împotriva Cubei s-au asprit vizibil în săptămânile de dinaintea acestei intensificări. Președintele american a redistribuit pe Truth Social un comentariu al colaboratorului Fox News, Marc Thiessen, care afirma că Trump va vizita o „Havana liberă” înainte de a-și încheia mandatul. La doar câteva zile după acea postare, Trump a ordonat o blocadă petrolieră asupra insulei.

În prezent, Trump impune un regim extins de sancțiuni Cubei, insistând că aceasta reprezintă o „amenințare” la adresa securității naționale a SUA. Între timp, oficialii cubanezi au respins ideea că guvernul lor comunist ar prezenta vreun pericol pentru Statele Unite. Aceștia susțin că sunt deschiși la negocieri, deși au promis că vor purta un război de gherilă prelungit împotriva forțelor americane în cazul unui atac.

Pentagonul a refuzat să comenteze aceste constatări, iar CNN a contactat și guvernul cubanez pentru un punct de vedere.

O strategie deja cunoscută

Tipare similare, în care retorica agresivă a administrației Trump a coincis cu o creștere a zborurilor de supraveghere vizibile public, au fost observate și în perioada premergătoare operațiunilor militare americane din Venezuela și Iran.

În cazul Venezuelei, Trump a anunțat pe 2 septembrie prima lovitură americană asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, invocând o legătură directă cu președintele de atunci, Nicolás Maduro. O săptămână mai târziu, zborurile de supraveghere au început să apară în largul coastelor Venezuelei, continuând - cu o pauză în octombrie și noiembrie - până în zilele dinaintea capturării lui Maduro de către forțele speciale americane în reședința sa din Caracas.

O tendință similară s-a manifestat și în Iran, unde o flotă mult mai extinsă de avioane de recunoaștere și drone a supravegheat deschis coasta sudică a țării înainte de atacurile comune ale SUA și Israelului. Modelele P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint și MQ-4C Triton, observate recent lângă Cuba, se numără printre aparatele active și în conflictul cu Iranul.

De la începutul anului 2025, zeci de astfel de aeronave americane de supraveghere au fost active în zona de război din Ucraina, lângă punctele geopolitice fierbinți din Peninsula Coreeană și de-a lungul graniței de vest a Rusiei. Datele agregate de platforma adsb.exposed arată că zborurile în aceste regiuni au operat constant timp de mai multe luni.

Totuși, intensificarea zborurilor în largul Cubei este un fenomen nou și reprezintă o abatere de la zonele unde aceste aeronave erau desfășurate istoric.

Un mesaj public intenționat?

Toate zborurile descrise mai sus au fost monitorizate prin intermediul platformelor de tip „open-source”, precum Flightradar24 sau ADS-B Exchange. În unele cazuri, aceste trasee au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, pe platforme precum X sau Discord.

Acest lucru se întâmplă deși aeronavele implicate au capacitatea tehnică de a-și masca prezența prin oprirea transponderelor de localizare. Această situație ridică o întrebare esențială: oare Statele Unite semnalează deliberat prezența acestor avioane către adversarii săi?

Indiferent dacă acest semnal este transmis intenționat de către armată sau de administrația americană, mesajul este, cel puțin, unul extrem de îngrijorător pentru oficialii de la Havana.