Presa din SUA: Pentagonul intensifică planurile pentru o intervenție militară în Cuba

Publicat la 08:49 16 Apr 2026 Modificat la 08:51 16 Apr 2026

Pentagonul pregătește planuri de intervenție în Cuba, în așteptarea ordinului lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Planificarea militară pentru o posibilă operațiune condusă de Pentagon în Cuba se intensifică, în așteptarea ordinului de intervenție al lui Donald Trump, scrie USA Today, care citează două surse familiarizate cu subiectul.

Evoluția vine după recenta escaladare a tensiunilor dintre SUA și Cuba.

Din ianuarie, administrația Trump a restricționat transporturile de petrol către insula comunistă, ca parte a unei campanii mai ample de a impune schimbări politice în această țară.

Într-un răspuns către USA Today, Pentagonul a confirmat că efectuează planificări pentru "o serie de situații neprevăzute" și rămâne pregătit să execute ordinele președintelui.

Relatările despre planurile privind Cuba au început să circule la nivelul Congresului, notează publicația americană.

Oficiali din Statele Unite și Cuba au declarat că se află în primele etape ale tentativelor de a găsi o ieșire din criză, însă nu este clar cât de mult este dispusă fiecare parte să accepte compromisuri.

În martie, USA Today a relatat că Washingtonul și Havana au purtat discuții pentru a semna un posibil acord economic istoric care ar dezgheța relațiile.

Trump: „Pot face orice vreau”

Chiar dacă atenția administrației Trump pare să fi fost monopolizată în ultimele de războiul din Iran, tensiunile dintre Washington și Havana au escaladat în ultima perioadă.

Donald Trump a sugerat că se așteaptă să aibă în curând „onoarea de a lua Cuba, într-o formă sau alta”, adăugând: „Fie că o eliberez, sau o iau - cred că pot face orice vreau cu ea”.

Pe 13 aprilie, Trump a răspuns reporterului USA Today la Casa Albă: „S-ar putea să ne oprim în Cuba după ce terminăm cu asta”.

Prin „asta”, liderul republican s-a referit la conflictul în curs cu Iranul.

Într-un interviu recent acordat Newsweek, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a promis că țara sa va riposta dacă Statele Unite vor lansa un atac militar.

„Vom lupta, ne vom apăra și, dacă vom cădea în luptă, a muri pentru patrie înseamnă a trăi”, a anticipat Díaz-Canel.

Operațiunea secretă a SUA care l-a extras pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro din complexul său din Caracas, pe 3 ianuarie, a trimis unde de șoc în comunitățile formate din venezueleni și cubanezi din sudul Floridei și a stârnit speculații că următoarea țintă a administrației Trump va fi Cuba.

În intervenția de la Caracas au fost uciși 32 de militari cubanezi care îl păzeau pe președintele venezuelean.

Analist: Victoria militară în Cuba ar putea fi ușoară pentru SUA, dar cea politică s-ar putea dovedi dificilă

Timp de decenii, oficialii americani au discutat despre o intervenție militară în Cuba, încă de pe vremea când Fidel Castro și adepții săi au luat cu asalt Havana, în 1959, și ulterior au jurat credință Uniunii Sovietice, instaurând comunismul pe insulă.

Având în vedere că dotarea militară al Cubei este precară și deteriorată și că este puțin probabil ca militarii să fie dispuși să moară pentru un regim nepopular, o operațiune militară americană în insulă ar fi probabil un succes rapid și copleșitor, a estimat Brian Fonseca.

Fonseca este directorul Institutului Jack D. Gordon pentru Politici Publice de la Universitatea Internațională din Florida și a studiat pe larg armata cubaneză.

Acesta a estimat însă dificultăți în etapele următoare, de instituire a statului de drept și sprijinire a liderilor opoziției.

„Ar fi o victorie militară foarte ușoară, victoria politică s-ar putea dovedi mult mai dificilă”, a conchis el.