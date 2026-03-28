"Cuba este următoarea". Trump sugerează din nou preluarea insulei de către SUA

Trump îl anunță pe președintele de la Havana, Miguel Diaz-Canel, că insula comunistă este următoarea țintă a SUA . Sursă colaj foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a avertizat Cuba că țara comunistă "este următoarea" țintă vizată de Statele Unite, accentuând astfel și mai mult tensiunile cu Havana, scrie presa internațională.

Liderul de la Washington a făcut declarații în acest sens în timpul unui discurs la un forum de investiții în care a elogiat succesele militare din Venezuela, unde o intervenție americană la începutul acestui an s-a soldat cu arestarea liderului Nicolas Maduro, acuzat că alimentează traficul de droguri în SUA.

"Am construit această armată minunată. Am spus că niciodată nu va trebui să o folosim. Dar uneori trebuie să o folosești. Iar Cuba, apropo, este următoarea", a declarat Trump la Miami, fără a detalia în legătură cu subiectul.

Săptămâna trecută, Trump a făcut, de asemenea, aluzii la o posibilă invazie a insulei guvernate de comuniști, spunându-le jurnaliștilor că el este cel va avea "onoarea de a lua Cuba".

De săptămâni de zile, președintele american afirmă că Cuba este în pragul prăbușirii, după ce fluxul de hidrocarburi din Venezuela a fost sistat.

Cuba a rămas fără petrol după ce americanii l-au capturat pe Maduro

Relațiile dintre Havana și Washington au rămas tensionate de la revoluția din 1959 a lui Fidel Castro.

După tentative de normalizare în ultimul mandat al președintelui democrat Barack Obama, situația s-a deteriorat și mai mult de la începutul celui de al doilea mandat al lui Donald Trump.

În această perioadă, Washingtonul a sporit presiunea economică asupra Cubei, cu scopul declarat de a întrerupe fluxurile de valută și de petrol către insula caraibiană.

În ianuarie, armata americană a derulat operațiunea în urma căreia președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost reținut în capitala Caracas și transportat în SUA.

Operațiunea a lipsit Havana de unul dintre cei mai importanți aliați ai săi, care a susținut multă vreme insula, în special prin livrări de țiței, în timpul embargoului comercial de decenii impus de SUA.

Pe de altă parte, presa internațională a semnalat că Havana șu Washington sunt angrenate în discuții menite să evite un conflict, după cum au confirmat ambele părți.