Cuba se pregătește de o posibilă invazie americană

Caricatură germană de la sfârșitul secolului al XIX-lea, înfățișând o invazie americană în Caraibe, în timp ce insulele din regiune privesc spre continent. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Cuba se pregăteşte pentru o posibilă invazie militară americană, dar, în acelaşi timp, guvernul de la Havana încearcă să nu-şi tensioneze şi mai mult relaţiile cu SUA şi cu Donald Trump, a declarat, duminică, ministrul adjunct de externe cubanez, Carlos Fernandez de Cossio, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Armata noastră este mereu pregătită”, a spus oficialul cubanez într-un interviu acordat postului american NBC. „De fapt, ea se pregăteşte zilele acestea pentru posibilitatea unei agresiuni militare. Privind la ceea ce se întâmplă în lume, am fi naivi să nu o facem”, a explicat el.

„Totuşi, sperăm că nu se va întâmpla. Nu vedem de ce s-ar întâmpla, cum s-ar putea justifica?”, a continuat diplomatul cubanez.

„Cuba nu doreşte un conflict cu SUA. Avem nevoia şi dreptul de a ne proteja. Dar suntem pregătiţi să ne aşezăm la masă pentru a discuta”, a spus Carlos Fernandez de Cossio.

SUA, care s-au opus regimului comunist cubanez de când acesta a preluat puterea în anul 1959, şi-a intensificat, în ianuarie, presiunea economică prin blocarea completă a aprovizionării cu combustibil a insulei cubaneze, după ce un comando american l-a capturat pe Nicolas Maduro, care furniza petrol Cubei.

Donald Trump a declarat, luni, că el „crede că va avea onoarea de a prelua Cuba”, dar a vorbit, de asemenea, despre „eliberarea” acestei ţări, fără a dezvolta subiectul.

El afirmase în urmă cu două săptămâni că guvernul cubanez „va cădea foarte curând” şi a descris o viitoare intrare a Cubei sub influenţa SUA drept „cireaşa de pe tort” după operaţiunea prin care şi-a atins acest scop în Venezuela, dar a dat de înţeles că actualul război împotriva Iranului a lăsat deocamdată Cuba într-un plan secundar al preocupărilor guvernului american..

Presa americană a relatat anterior despre contacte între secretarul de stat american, Marco Rubio, şi Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului dictator cubanez Raul Castro. Aceste relatări descriu mai degrabă contacte decât negocieri şi menţionează presupuse discuţii despre posibile reforme economice graduale în Cuba şi o retragere treptată a sancţiunilor impuse de SUA acestei ţări încă de pe vremea Războiului Rece.