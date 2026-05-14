Atac rusesc de amploare cu drone și rachete asupra Ucrainei: o persoană a murit, alte 16 sunt rănite

Publicat la 08:47 14 Mai 2026

O persoană a fost ucisă și 16 rănite într-un atac aerian de amploare asupra Kievului în cursul nopții, la 48 de ore după expirarea unui armistițiu cu Rusia, au anunțat autoritățile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Primarul orașului, Vitali Kliciko, a declarat că Rusia a atacat capitala Ucrainei cu „drone și rachete balistice”.

Jurnaliștii AFP au auzit mai multe explozii și focuri de armă antiaeriene în cursul nopții.

Atacul a lovit șase cartiere ale capitalei și alte șase din regiunea înconjurătoare, potrivit oficialilor militari.

„În prezent, avem 16 persoane rănite în atac. Din păcate, o persoană a murit”, a declarat șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, pe Telegram.

Mai multe clădiri au fost lovite, conform imaginilor surprinse de jurnaliștii AFP și a bilanțului oficial al autorităților.

După un armistițiu de trei zile pentru marcarea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial, atacurile zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au fost reluate în noaptea de luni spre marți.

Miercuri, Moscova a lansat cel puțin 800 de drone asupra Ucrainei, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Cu siguranță nu este o coincidență faptul că unul dintre cele mai masive și prelungite atacuri rusești împotriva Ucrainei are loc exact în momentul în care președintele Statelor Unite a sosit pentru o vizită în China - o vizită de la care se așteaptă multe”, a declarat el.

Zelenski l-a îndemnat, de asemenea, pe omologul său american Donald Trump să discute modalități de a pune capăt invaziei rusești în timpul întâlnirii sale cu președintele chinez Xi Jinping, care a început joi dimineață la Beijing.

Armistițiul în vigoare între 9 și 11 mai, mediat de Statele Unite, a fost marcat de acuzații de încălcări din partea ambelor tabere, dar nu a fost marcat de nicio ofensivă la scară largă.

În ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni erau morți și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești din 24 februarie 2022, conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU) publicat la acea dată.

Anul 2025 a fost cel mai sângeros după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși, conform acestui document.