Cea mai lungă alertă de atac aerian la Cernăuţi, de când a început războiul, după ce Rusia a atacat cu 8 drone. Alarmele au sunat 6 ore

<1 minut de citit Publicat la 22:13 13 Mai 2026 Modificat la 22:43 13 Mai 2026

Cea mai lungă alertă de atac aerian la Cernăuţi, de când a început războiul, după ce Rusia a atacat cu 8 drone. Sursa foto: Getty Images

Armata ucraineană a interceptat, miercuri, mai multe drone deasupra regiunii Cernăuţi, în care trăieşte o importantă comunitate de etnici români, a declarat guvernatorul regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenco, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, deasupra Cernăuţiului au fost identificate opt drone, dintre care şase au fost doborâte.

"În urma atacului, spaţiul aerian al Bucovinei a fost survolat de opt drone ale inamicului. Şase dintre ele au fost interceptate de forţele antiaeriene, iar altele două au părăsit spaţiul aerian al regiunii. Din fericire, s-au trecut fără pierderi umane şi materiale", a scris pe pagina de Facebook, guvernatorul regiunii Cernăuţi.

Pentru populaţia din regiune, alertele de atac aerian au fost cele mai lungi de la începutul războiului.

"A fost cea mai lungă durate a alertei de atac aerian de la începutul războiului. Populaţia din Cernăuţi a fost alertată la 11.57. Alerta a fost ridicată la 18.58", a declarat un lider al comunităţii româneşti din Cernăuţi.

Regiunea Cernăuţi este considerată una dintre cele mai sigure regiuni din Ucraina.