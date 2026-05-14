SUA au anulat brusc trimiterea a 4.000 de militari în Polonia

1 minut de citit Publicat la 09:27 14 Mai 2026 Modificat la 09:27 14 Mai 2026

Militari SUA desfășurați în Polonia, în cadrul unui exercițiu NATO. SUA are 10.000 de militari staționați în Polonia. Foto: Getty Images

Armata americană a anulat desfășurarea în Polonia a unei brigăzi blindate, cu efective de peste 4.000 de militari. Este vorba despre Brigada 2 blindată „Black Jack”, din cadul Diviziei 1 Cavalerie, care urma să fie desfășurată, prin rotație, în Polonia, în această lună. Informația a fost confirmată pentru Defense News de un oficial al armatei SUA, fără a oferi informații suplimentare.

Departamentul american al Apărării a refuzat să comenteze informația.

Publicația americană notează informațiile despre schimbarea planurilor au început să se răspândească în rândul militarilor brigăzii în dimineața zilei de 11 mai, când soldații și-au informat, prin mesaje date de pe telefon prietenii și rudele despre decizia luată.

Secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll și generalul Cristopher LaNeve, adjunctul șefului statului major al apărării, au fost audiați marți în Congres.

Conform senatorului republican Jack Reed, membru al comisiei de apărare a Senatului, armata SUA se confruntă cu un deficit bugetar de cel puțin 2 miliarde de dolari din cauza unor operațiuni prelungite, precum desfășurarea unităților Gărzii Naționale la Washington sau participarea unităților americane la paza și securizarea graniței SUA.

În schimb, conform ABC News, reducerea bugetului apărării e mult mai mare și se ridică la 4-5 miliarde de dolari.

Peste 10.000 de militari americani sunt staționați în prezent în Polonia, iar aceste trupe sunt înlocuite la intervale regulate, prin rotație, de altele. Brigada de tancuri „Black Jack”, cu baza în Fort Hood, Texas, urma să fie desfășurată în Polonia pe o perioadă de 9 luni.

La începutul lunii mai, Pentagonul a anunțat că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următorul an. Decizia vine după ce președintele Donald Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru reacţiile sale la adresa războiului din Iran.

Aliații europeni ai Statelor Unitte anticipează că președintele Donald Trump va retrage și mai multe trupe americane din Europa.

Diplomați de rang înalt din statele membre NATO estimează că Trump va anunța noi reduceri de efective, posibil inclusiv din Italia, și va renunța la un plan inițiat în timpul președinției lui Joe Biden privind amplasarea de rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, au declarat sursele, care au cerut să rămână anonime deoarece discută deliberări private.

SUA au, în prezent, în Europa în jur de 85.000 de militari.