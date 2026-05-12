Vin vijeliile cu grindină și averse torențiale în toată țara. Vântul va atinge 90 km/h. ANM a emis trei Coduri Galbene

Publicat la 10:36 12 Mai 2026 Modificat la 10:44 12 Mai 2026

ANM a anunțat vijelii cu grindină și descărcări electrice în toată țara, începând de marți dimineață. Foto: Getty Image

ANM a emis, marți, mai multe atenționări Cod Galben, în contextul unei răciri accentuate a vremii în țara noastră care se va produce în intervalul 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10.

În perioada menționată se vor semnala inclusiv lapoviță și ninsoare pe crestele montane.

Procesul de răcire începe în vestul și în nord-vestul țării, apoi se va extinde în restul teritoriului.

Cod Galben de vânt, vijelii, grindină și averse torențiale, marți dimineață

Un prim Cod Galben a intrat în vigoare marți, la ora 10:00, fiind valabil până la ora 22:00, aceeași zi.

În intervalul menționat, vor avea loc intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale, descărcări electrice.

Zonele afectate sunt Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și

regiunile de munte.

În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă.

Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (cu rafale de 50 - 60 km/h și izolat de 70 - 90 km/h).

Vor cădea grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și izolat de 30 - 40 l/mp.

Cod Galben de vânt, marți seară

Un alt Cod Galben intră în vigoare marți, de la ora 22, fiind valabil până miercuri, 13 mai, la ora 10.

În această perioadă, se vor manifesta intensificări ale vântului

în Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei.

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h și izolat de 80 km/h.

Cod Galben de vânt, până miercuri seară

Al treilea Cod Galben de vânt intră în vigoare miercuri, la ora 10:00, fiind valabil până la ora 22:00, în aceeași zi.

Codul vizează Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei.

În Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h și izolat de 80 km/h.