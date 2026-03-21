Scafandrii militari continuă căutările persoanelor dispărute în urma scufundării remorcherului Astana

Remorcherul românesc Astana s-a scufundat la 8,6 km în largul portului Midia. Foto: Antena 3 CNN

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că Forţele Navale Române continuă, sâmbătă, acţiunile de sprijin în vederea căutărilor persoanelor dispărute în urma incidentului naval produs miercuri, în zona portului Midia, în care a fost implicat remorcherul „Astana”.

”Şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri JUPITER – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineaţă să acţioneze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum şi o ambulanţă a Grupului de Sprijin al Forţelor Navale Ovidius s-au deplasat în portul Midia”, au transmis reprezentanţii MApN.

Ei au reamintit că miercuri seară, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava maritimă pentru scafandri ”Grigore Antipa” şi şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri ”MARTE” – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia şi la 26 de metri adâncime. Ulterior, echipele de scafandri militari au reuşit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident.

Acesta a fost transportat în portul militar Constanţa şi a fost predat autorităţilor competente pentru soluţionarea cazului.

Remorcherul s-a scufundat miercuri dimineaţă, la opt kilometri de Portul Midia.

”Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El a precizat că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.