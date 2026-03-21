O româncă a fost arestată după ce a încercat să intre în baza de submarine nucleare Faslane. Era însoțită de un iranian

1 minut de citit Publicat la 11:50 21 Mar 2026 Modificat la 12:05 21 Mar 2026

O româncă a fost arestată după ce a încercat să intre în baza navală Faslane, unde se află submarinele nucleare ale Marii Britanii, scrie Sky News. Ea era însoțită de un iranian.

Poliția din Scoția a anunțat că a pus sub acuzare două persoane care ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staționate submarine nucleare.

Potrivit autorităților, un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie româncă de 31 de ani au fost inculpați după ce ar fi încercat să intre în baza navală Faslane, locul unde sunt găzduite submarinele nucleare ale Marii Britanii.

Poliția din Scoția a comunicat că cei doi încercau să ajungă în baza navală joi, la ora 17.00 și că vineri au fost arestați.

Cei doi vor fi prezentați luni Tribunalul din Dumbarton, a anunțat poliția într-un comunicat.

Ancheta este în desfășurare.

Baza Faslane, aflată la aproximativ 40 km nord-vest de Glasgow, găzduiește toate submarinele nucleare ale Marinei Regale. Acolo se află cele patru submarine britanice cu rachete balistice din clasa Vanguard, care transportă rachete nucleare Trident.

Marina Regală a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să intre în bază.

Analistul în domeniul apărării și securității Michael Clarke, a declarat că Faslane este „cea mai mare bază militară din Scoția”, unde se află aproximativ 6.000 - 7.000 de oameni, „atât civili, cât și militari”.