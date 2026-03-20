Tezaur dacic, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit în Neamț. Ce sumă vor primi cei care au găsit comoara

Obiectele au fost descoperite pe un teren agricol, cu ajutorul unui detector de metale. Foto: Getty Images

Doi membri ai Clubului „Metal Detect” din Roman, Ovidiu Constantin și Sebastian Sandu, au făcut recent o descoperire arheologică pe care o consideră deosebit de valoroasă. Artefactele au fost găsite la sfârșitul săptămânii trecute, pe un teren agricol din satul Ion Creangă, județul Neamț, potrivit Monitorul de Roman.

Este vorba despre mai multe obiecte din metal, printre care două coliere de tip torques, două brățări dacice, o sabie și un topor celtic. Cei care le-au descoperit spun că piesele ar putea avea o vechime de peste 2.000 de ani.

Președintele clubului, Ovidiu Constantin, a explicat că descoperirea este rezultatul unei pasiuni cultivate de ani de zile.

„În dimineața zilei de marți, 17 martie 2026, am predat, conform legii, la Primăria Ion Creangă, doamnei secretar general Mihaela Niță, două coliere, două brățări dacice, o sabie și un topor celtic. Autoritatea locală urmează să le trimită către Direcția Județeană de Cultură Neamț”, a declarat acesta.

El a precizat că obiectele au fost descoperite pe 14 martie, pe un teren agricol, și vor fi analizate de specialiști înainte de a ajunge în patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț.

„Vorbim de o descoperire importantă care ar data din secolul I-II după Hristos. Eu sunt inginer la Ocolul Silvic Roman și pentru mine activitatea de detectorist metale e o pasiune, motiv pentru care în anul 2018 am înființat Clubul Metal Detect Roman, care numără peste 30 de membri. Anual organizăm tabere naționale și internaționale pentru pasionații domeniului. Avem tot felul de ateliere creative în care prelucrăm metale. În cei 8 ani de activitate ne putem lăuda cu o listă lungă de descoperiri arheologice din toate epocile”, a mai spus Ovidiu Constantin.

Acesta a subliniat că toate obiectele au fost predate oficial, pe bază de proces-verbal, iar autoritățile locale au obligația să le trimită către Direcția de Cultură în termen de 10 zile.

Artefactele au fost preluate de autorități

Secretarul general al comunei Ion Creangă, Mihaela Niță, a confirmat că obiectele au fost primite și a explicat că acestea urmează să fie predate specialiștilor.

„În momentul de față mă pregătesc să plec la Piatra Neamț, la Direcția Județeană de Cultură, pentru a preda obiectele descoperite, care trebuie analizate de specialiști”, a declarat aceasta.

Ea a mai menționat că membrii aceluiași club au mai făcut descoperiri similare în anii trecuți, în aceeași zonă.

Potrivit acesteia, artefactele au fost găsite pe un câmp agricol, într-un loc unde ar fi existat, în trecut, o așezare dacică. Descoperirea este considerată importantă și pentru că obiectele au fost recuperate la timp, înainte de a fi distruse de lucrările agricole de primăvară.

Cât vor primi cei care au descoperit tezaurul

Directorul Direcției Județene de Cultură Neamț, Roxana Josanu, a confirmat că instituția a primit obiectele și că acestea vor fi analizate în perioada următoare.

„Confirm primirea unor obiecte de podoabă, monede, vârfuri de săgeată, un fragment de fibulă, un topor, un obiect metalic în formă de cruce și fragmente ceramice”, a declarat aceasta.

Obiectele vor fi transmise către Complexul Muzeal Județean Neamț, unde vor fi analizate în detaliu. Specialiștii sunt cei care vor stabili cu exactitate vechimea și importanța descoperirii.

Reprezentanta Direcției de Cultură a reamintit și cadrul legal: „Descoperitorii de astfel de obiecte de interes arheologic primesc 30% din valoarea stabilită de expertiză, la care se adaugă15% dacă e vorba de o descoperire excepțională””.