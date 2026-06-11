„Sunt mașinile cu care mulți dintre noi au mers în prima vacanță”. Expoziție cu Dacia din perioada comunistă, la Vaslui

„Sunt mașinile cu care mulți dintre noi au mers în prima vacanță sau pe care au învățat să conducă”, spune Ovidiu Măgureanu, președintele secției Dacia Clasic. Foto: Retromobil Club România

Retromobil Club România, prin secția Dacia Clasic, dă startul evenimentului „Întâlnirea Națională Dacia Clasic”, care va avea loc în Piața Centrală din Vaslui, sâmbătă, între orele 12.00 și 16.00. La eveniment vor fi prezente peste 50 de automobile Dacia perfect restaurate sau conservate de către membrii Retromobil Club România, precum Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia 1310 și Dacia 1410 Sport.

Peste 50 de automobile istorice Dacia se reunesc la Vaslui, la cea de-a 18-a ediție a „Întâlnirii Naționale Dacia Clasic”. Printre mașinile care vor fi prezente se numără o Dacia 1302, una dintre cele mai rare utilitare produse la Mioveni, o Dacia 1310 de Securitate, cu motor Renault Alpine, conservată în stare originală și o Dacia Nova, primul model dezvoltat integral în România, fără licență Renault.

› Vezi galeria foto ‹

„«Întâlnirea Națională Dacia Clasic» este o ocazie de a păstra vie istoria unei mărci de care se leagă copilăria multora dintre noi. Automobilele Dacia sunt o parte a memoriei colective. Sunt mașinile cu care mulți dintre noi au mers în prima vacanță sau pe care au învățat să conducă”, spune Ovidiu Măgureanu, președintele secției Dacia Clasic a Retromobil Club România.

Majoritatea mașinilor Dacia vor fi 1300, venite din toate colțurile țării. Vizitatorii vor putea admira însă și modele mai rare. Printre acestea se numără o Dacia 1302, una dintre cele mai rare utilitare produse la Mioveni, lansată în 1975 și construită în număr relativ redus. Dacia 1302 a fost prima camionetă bazată pe platforma Dacia 1300 și este considerată astăzi o adevărată piesă de colecție. Cu o capacitate de încărcare de peste jumătate de tonă, Dacia 1302 a fost un vehicul esențial pentru micii meseriași și pentru întreprinderile vremii.

O altă atracție este o Dacia 1310 de Securitate, echipată cu motor Renault Alpine, automobil conservat integral în starea sa originală. Astfel de mașini erau folosite de structurile speciale ale statului în perioada comunistă și aveau o performanțp superioară față de modele obișnuite. La Vaslui va fi prezentă și o Dacia Nova, modelul care a marcat începutul unei noi ere pentru constructorul de la Mioveni. Lansată în 1995, Nova a fost prima Dacie dezvoltată integral în România, fără licență Renault, și a reprezentat încercarea industriei auto românești de a crea un automobil modern după căderea comunismului.

Deși dezvoltarea sa începuse încă din anii ’80, Nova rămâne un reper important în istoria mărcii, fiind precursorul modelelor SupeRNova și Solenza, care au pregătit terenul pentru succesul Loganului.

Accesul publicului este gratuit. Secția Dacia Clasic a Retromobil Club România a fost înființată în 2012 și reunește proprietari ai modelelor 1100, 1300, 1310/1410, 1410 Sport, 500 „Lăstun” precum și ai modelor rare ca Dacia D6 Estafette, 1301, 1302 și 2000.