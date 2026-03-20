Premieră pentru România: un elev din Brașov merge la Campionatul Mondial de Geografie după aurul european

1 minut de citit Publicat la 13:58 20 Mar 2026 Modificat la 13:58 20 Mar 2026

David Crăciun, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov. Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

România marchează o premieră în educație: David Crăciun, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov, va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial de Geografie, după ce a câștigat locul I la prestigiosul concurs european „Geography Bee”, desfășurat la Viena.

Performanța îl plasează în rândul celor mai buni elevi din Europa la această disciplină și îl transformă în primul român calificat la competiția mondială organizată de International Academic Competitions.

Evenimentul va avea loc în luna iulie, în Thailanda, și va reuni aproximativ 250 de participanți din zeci de țări.

Performanța sa a fost recunoscută și la nivel național, David fiind inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un program care promovează tinerii cu rezultate excepționale.

Campionatul Mondial de Geografie este recunoscut pentru nivelul său ridicat de dificultate. Participanții trebuie să treacă prin 47 de probe care testează nu doar cunoștințele teoretice, ci și viteza de reacție, orientarea spațială, logica și capacitatea de analiză interdisciplinară.

„Este considerat unul dintre cei mai buni elevi din Europa la geografie”, a declarat David Madden, director executiv al organizației care coordonează competiția.

Pentru David Crăciun, drumul către performanță a început în urmă cu doar câțiva ani, când interesul pentru geografie s-a transformat treptat într-o pasiune. „A devenit un mod de a înțelege lumea”, spune tânărul. Un rol important în evoluția sa l-a avut profesorul Nicolae Spiridon, care i-a cultivat interesul pentru disciplină și i-a ghidat pregătirea.

Rezultatele obținute până acum confirmă un parcurs construit prin muncă și consecvență. Participările constante la competiții de profil i-au adus un palmares solid, iar victoria de la Viena reprezintă cea mai importantă realizare de până în prezent.

În contextul actual, în care înțelegerea fenomenelor geografice și a dinamicilor globale devine tot mai importantă, rezultatul obținut de David Crăciun evidențiază potențialul tinerilor români de a performa la nivel internațional. Participarea sa la Campionatul Mondial reprezintă nu doar o reușită individuală, ci și o oportunitate de a consolida imaginea României în competițiile academice globale.