Cutremur, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România, în zona seismică Vrancea - Buzău. Seismul a avut loc la o adâncime de 145,5 km, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În ziua de 21 Martie 2026 la ora 02:46:31 (ora locală a României) s-a produs, în zona seismică Vrancea - Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 145.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km V de Focşani, 57km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 71km E de Brasov, 83km NE de Ploieşti.

Cât de pregătită e România pentru un cutremur de magnitudinea celui din 1977

În 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care a avut 7,4 grade pe scara Richter, iar Bucureştiul este încă plin de clădiri cu risc seismic ridicat, care nu au fost reabilitate, în condiţiile în care, avertizează seismologii, un nou cutremur catastrofal ar putea lovi oricând România.

În Capitală, în 15 ani s-au consolidat doar 20 de clădiri cu grad de risc seismic I. Bucureştenii, peste 70% dintre ei, se tem, la rândul lor, că următorul mare cutremur s-ar putea produce în orice moment şi nu vor scăpa cu viaţă.

Dincolo de teama de momentul propriu-zis al cutremurului, 63% dintre respondenți au spus, într-un sondaj, că se tem că blocul sau clădirea în care locuiesc se va prăbuși. Mai mult, 40% dintre bucureșteni se tem că autoritățile nu vor putea interveni rapid în cazul unei catastrofe.