Planul roşu activat în Galaţi, după ce un autocar cu 44 de cetăţeni moldoveni la bord s-a răsturnat. Un om a murit

1 minut de citit Publicat la 08:12 21 Mar 2026 Modificat la 08:12 21 Mar 2026

Sursa foto: ISU

Un autocar înmatriculat în Republica Moldova şi care avea 44 de oameni la bord s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţă, pe DE 581, în judeţul Galaţi. Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte 14 au fost transportate la spital.

La nivelul județului Galați a fost activat Planul Roșu de Intervenție, în urma producerii unui accident rutier pe Drumul European E581, între localitățile Priponești și Tutova, la limita județului Galați cu județul Vaslui, în care a fost implicat un autocar.

În autocar se aflau 44 de cetățeni moldoveni.

În urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Ceilalţi pasageri au fost transportaţi cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, în vederea preluării de către un alt autocar și continuarea deplasării spre destinație.

Nu au fost minori implicați. Persoanele rănite au fost transportate la unități medicale la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci.

Au intervenit forțe din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Galați, în cooperare cu echipaje din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, fiind alocate 3 echipaje SMURD tip B2, 1 echipaj SMURD tip C, 2 autospeciale pentru transport victime multiple (ATPVM), 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție, 1 spital mobil, precum și 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele operative au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență. Traficul a fost blocat în ambele sensuri.

La ora 6:45, autorităţile au precizat că Planurile Roșii de Intervenție au fost dezactivate.