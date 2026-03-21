"Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului". Mesajul lui Putin către Iran

Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii iranieni cu ocazia Nowruz, noul an persan, şi a declarat că Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere pentru Teheran.

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii iranieni cu ocazia Nowruz, noul an persan, şi a declarat că Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere pentru Teheran, a anunţat Kremlinul sâmbătă.

Putin a transmis felicitări liderului suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, şi preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian cu ocazia noului an iranian, a declarat Kremlinul, citat de Agerpres.



"Vladimir Putin a urat poporului iranian să depăşească cu demnitate încercările grele şi a subliniat că în această perioadă dificilă Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului", a transmis Kremlinul. Rusia consideră că atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului au aruncat întregul Orient Mijlociu în haos şi au declanşat o criză energetică globală majoră şi a calificat uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, drept o "crimă cinică".



Politico a relatat că Moscova a propus Washingtonului un quid pro quo: Kremlinul ar înceta să mai împărtăşească informaţii cu Iranul dacă Washingtonul ar înceta să furnizeze Ucrainei informaţii despre Rusia, dar Statele Unite au respins ideea. Kremlinul a dezminţit relatarea, pe care a calificat-o drept falsă.



Rusia a rămas fără un aliat atunci când Statele Unite l-au răsturnat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, deşi Moscova a beneficiat de preţurile ridicate ale petrolului declanşate de atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, partenerul strategic al Moscovei, notează Reuters.



Parteneriatul strategic publicat nu conţine o clauză de apărare reciprocă, iar Rusia a declarat în repetate rânduri că nu doreşte ca Iranul să dezvolte o bombă atomică, un pas despre care Moscova se teme că ar declanşa o cursă a înarmărilor nucleare în Orientul Mijlociu.