Actorul Chuck Norris a murit la 86 de ani. Mesajul transmis de familia lui

Publicat la 16:09 20 Mar 2026 Modificat la 16:12 20 Mar 2026

Actorul american Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani, notează TMZ. A decedat joi dimineață în Hawaii, potrivit familiei, care a transmis: „Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, joi dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și era împăcat".

Chuck Norris este cel mai bine amintit pentru rolurile sale din arte marțiale și filme de acțiune din anii 1980 și pentru interpretarea lui Cordell Walker, rangerul texan, în serialul TV „Walker, Texas Ranger”, de pe CBS în anii 1990.

Actorul a fost în mare parte retras din actorie în ultimele decenii, cu excepția câtorva roluri minore în filme precum „The Expendables 2” în 2012.

Norris avea centură neagră la mai multe arte marțiale. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

În ultimii ani, a pierdut mai multe persoane dragi, inclusiv mama sa, care a murit în 2024, și prima sa soție, Dianne Holechek, care a decedat în decembrie.