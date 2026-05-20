Xi Jinping și Vladimir Putin îl atacă pe Trump: „Unele țări au ambiții de puteri coloniale. Riscăm să revenim la legea junglei”

Vladimir Putin și Xi Jinping și-au încheiat întâlnirea bilaterală de miercuri și au transmis o declarație comună de final în care au atacat subtil felul în care acționează administrația Trump la nivel global, spunând că „ambițiile unor țări de a acționa ca puteri coloniale” pe plan global „au eșuat”, dar că „există pericolul ca lumea să revină la legea junglei”, asta în timp ce Vladimir Putin își continuă războiul de peste patru ani împotriva Ucrainei.

„Situaţia globală devine din ce în ce mai complexă”, au afirmat liderii chinez şi rus într-o declaraţie publicată de Kremlin în limba rusă. „Agenda globală privind pacea şi dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri şi provocări, existând pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii la «legea junglei»”, se arată în declarația comună, citată de Reuters.

„Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-şi impune interesele asupra întregii lumi şi de a limita dezvoltarea suverană a altor ţări, în spiritul epocii coloniale, au eşuat”, este concluzia la care au ajuns cei doi dictatori.

În declarație nu se precizează explicit la cine se face referire, dar atât China, cât şi Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare a SUA de a impune o hegemonia globală. Cei doi dictatori vorbesc deseori și de dorința lor pentru o lume „multipolară”, un termen care sugerează că Rusia și China își doresc o lume împărțită în sfere de influență.

Miercuri, în timpul unei ceremonii în timpul căreia Putin şi Xi au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia, cât şi China ar trebui să se opună „oricărei forme de intimidare unilaterală şi oricăror acţiuni care încearcă să rescrie istoria”. Nici el nu a menţionat nicio ţară anume şi nici nu a dat detalii suplimentare.

Tratate multiple semnate la Beijing

De asemenea, cei doi dictatori au semnat mai multe tratate de cooperare la o ceremonie din Beijing. Una dintre ele are ca scop „coordonarea strategică” dintre cele două și a fost semnată personal de Xi și Putin. Alte documente au prevederi legate de acordul pe energie.

Xi a precizat, însă, că relaţiile dintre China şi Rusia au ajuns la un nou punct şi că cele două ţări vor menţine o comunicare strategică strânsă, cu schimburi la toate nivelurile. China şi Rusia „vor accelera cooperarea inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale şi al inovării tehnologice”.

Putin încearcă, însă, să promoveze un acord privind furnizarea de gaze naturale, care se află în negociere de mai bine de un deceniu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că există un memorandum cu China în privinţa gazoductului „Power of Siberia 2”, dar detaliile trebuie încă stabilite şi nu există un calendar clar.

Kremlinul declarase, anterior, că Putin şi Xi au ajuns la un acord cu privire la un aspect important în domeniul energetic, dar nu este clar dacă acesta se referă la gazoduct.

Xi l-a întâmpinat pe Putin cu garda de onoare şi salve de tun în Marea Sală a Poporului, în timp ce copiii fluturau steaguri ale Chinei şi Rusiei. Pe lângă discuţiile oficiale, se aşteaptă ca cei doi să încheie ziua cu o întâlnire informală la ceai.

Venind la scurt timp după vizita lui Trump în capitala chineză, imaginea şi rezultatele summitului dintre liderii chinez şi rus sunt urmărite cu atenţie.

Reuters remarcă faptul că Statele Unite şi China au oferit fiecare declaraţii separate presei în timpul vizitei lui Trump la Beijing de săptămâna trecută, însă cele două ţări nu au emis o declaraţie comună, aşa cum au făcut China şi Rusia miercuri.