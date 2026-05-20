4 minute de citit Publicat la 14:49 20 Mai 2026 Modificat la 14:49 20 Mai 2026

Mai e puțin până începe Cupa Mondială 2026: 7 lucruri esențiale de știut

Cupa Mondială FIFA 2026 începe pe 11 iunie 2026 și aduce schimbări majore care vor redefini competiția pentru deceniile următoare. Pentru fanii fotbalului și pentru cei care analizează cotele la pariuri sportive, înțelegerea noului format e crucială. Turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic e cel mai mare și mai complex din istoria competiției.

Iată șapte lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte de fluierul de start.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Numărul echipelor crește de la 32 la 48, o expansiune fără precedent

12 grupe a câte 4 echipe, cu 8 dintre cele mai bune locuri trei calificate suplimentar

Total 104 meciuri (față de 64 anterior), pe 39 de zile

Prima dată cu trei țări gazdă: 11 orașe în SUA, 3 în Mexic, 2 în Canada

Finala se joacă pe 19 iulie la MetLife Stadium din New Jersey

Premiul total ridicat la 871 de milioane de dolari, cu 50 de milioane pentru câștigător

Formatul extins: 48 de echipe

Cea mai mare schimbare e creșterea numărului de echipe participante de la 32 la 48. Asta face turneul mult mai inclusiv, dând șansa unor națiuni mici (Cabo Verde, Curaçao, Haiti) să participe pentru prima dată în istorie, dar schimbă semnificativ și dinamica meciurilor. În faza grupelor, echipele mari vor întâlni mai mulți adversari modești, ceea ce va influența cotele și piețele de pariuri.

Pentru pariori, expansiunea aduce mai multe oportunități, dar și o variație mai mare a calității echipelor pe parcursul aceleiași etape. Numărul total al meciurilor crește de la 64 la 104, ceea ce înseamnă aproape dublu față de Qatar 2022.

Structura grupelor și noua rundă a 32-imilor

Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe (de la Grupa A la Grupa L). Fiecare echipă joacă trei meciuri în faza grupelor, totalizând 72 de partide. Primele două clasate din fiecare grupă se califică automat în faza eliminatorie, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul trei.

Asta înseamnă 32 de echipe în faza eliminatorie, ceea ce introduce o rundă complet nouă: Runda 32. Aceasta începe pe 28 iunie și se desfășoară înainte de optimi (Round of 16), sferturi, semifinale și finală. Echipa care ajunge în finală va juca opt meciuri în total, față de șapte în formatul anterior.

Trei țări gazdă, șaisprezece orașe

Pentru prima dată în istorie, Cupa Mondială e găzduită de trei țări. Meciurile se vor disputa în 16 orașe: 11 în Statele Unite (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle), 3 în Mexic (Mexico City, Guadalajara, Monterrey) și 2 în Canada (Toronto, Vancouver).

Organizarea tripartită implică provocări logistice majore. Echipele și fanii vor fi confruntați cu distanțe enorme, diferențe de fus orar (până la 3 ore între coaste) și diferențe climatice considerabile, de la căldura subtropicală din Atlanta și Miami până la temperaturile mai blânde din Vancouver și Toronto.

Estadio Azteca, una dintre cele mai iconice arene din lume, va găzdui meciul de deschidere între Mexic și Africa de Sud pe 11 iunie. Va deveni primul stadion din istorie care găzduiește meciuri la trei Cupe Mondiale diferite (1970, 1986, 2026).

Finala la MetLife Stadium

Finala e programată pentru 19 iulie 2026 la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, la mai puțin de 10 mile de Manhattan. Pe durata turneului, stadionul va fi redenumit oficial „New York New Jersey Stadium", iar capacitatea de 82.500 de locuri îl face printre cele mai mari ale competiției.

E un detaliu interesant: finala se joacă la ora 15:00 ET, ceea ce înseamnă 22:00 ora României. Pentru fanii europeni, orarul e ideal față de finalele asiatice sau cele din Qatar.

Impactul asupra jucătorilor

Creșterea numărului de meciuri și distanțele mari de deplasare pun o presiune suplimentară pe condiția fizică a jucătorilor. Cele patru meciuri din faza eliminatorie până la finală (Runda 32, optimi, sferturi, semifinale, finală — adică cinci meciuri) plus cele trei din grupe înseamnă maxim opt partide pentru echipele care ajung până la capăt, comparativ cu șapte în trecut.

Gestionarea lotului, rotațiile și recuperarea fizică vor fi factori decisivi. Adăugarea Rundei 32 introduce și o pauză suplimentară între faza grupelor și optimi, care poate fi atât avantaj (pentru recuperare) cât și dezavantaj (pentru ritm).

Premiile fără precedent

FIFA a confirmat oficial că fondul de premii al turneului ajunge la 871 de milioane de dolari, o creștere de 15 la sută față de cifra inițială anunțată (727 milioane) și aproape dublu față de Qatar 2022 (440 milioane). Fiecare națiune calificată e garantată cu minimum 12,5 milioane de dolari (2,5 pentru pregătire, 10 pentru calificare).

Câștigătoarea finalei va primi 50 de milioane de dolari, cel mai mare premiu individual din istoria unui turneu sportiv. Sumele uriașe reflectă veniturile masive așteptate din drepturi TV, publicitate și sponsorizări, dar și o redistribuire mai generoasă către federațiile mici care altfel nu și-ar permite costurile de organizare.

Oportunități și provocări pentru pariori

Noul format aduce provocări inedite pentru cei care pariază antepost sau pe parcursul turneului. Prezența echipelor mai puțin experimentate în faza grupelor crește probabilitatea unor meciuri dezechilibrate (cote mici pe favorite, dar și surprize ocazionale).

Introducerea Rundei 32 modifică strategiile pentru pariurile pe câștigătoarea turneului sau pe parcursul unei anumite echipe. O echipă favorită care pică pe un loc trei calificat poate avea drum mai dificil în faza eliminatorie decât una care a câștigat o grupă slabă.

Analiza atentă a formei, a condițiilor de joc, a logisticii și a calendarului devine mai importantă ca niciodată.

Joacă responsabil

Pariurile sportive rămân o formă de divertisment și sunt permise doar persoanelor peste 18 ani. Stabilește-ți un buget înainte să pariezi și nu pune în joc sume care îți afectează viața. Pentru sprijin gratuit și confidențial, JocResponsabil.ro este punctul de contact oficial în România.

Surse

[1] FIFA. Format, schedule and prize money for 2026 World Cup. fifa.com

[2] FIFA. Official 2026 World Cup host cities and venues. fifa.com

[3] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro

[4] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro