Telecabina din Sinaia a fost oprită din cauza vântului puternic. FOTO: Facebook Gondola Sinaia

Telecabina din Sinaia, telegondola care urcă de la cota 1400 la cota 2000 în Bucegi şi instalaţii care deservesc pârtiile sunt oprite, sâmbătă, administratorii domeniului schiabil al staţiunii anunţând că decizia a fost luată pentru că instalaţia nu funcţionează în condiţii de siguranţă din cauza vântului puternic.

Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au anunţat, sâmbătă, că vânzarea cartelelor pentru telecabina care urcă din staţiune în munţii Bucegi a fost oprită, din cauza vântului care suflă cu putere.

Tot din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor de transport pe cablu, Gondola Carp, care urcă de la cota 1400 la cota 200, în Bucegi, telescaunul Soarelui, telescaunul Dorului şi teleschi Călugărul care deservesc domeniul schiabil din Sinaia nu au fost pornite.