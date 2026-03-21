Se pregătesc noi reguli, în UE, la călătoria cu avionul. Europarlamentar bulgar: Familiile să primească locuri învecinate fără taxe

Europarlamentarul bulgar Andrei Novakov a anunţat, la emisiunea Be Eu, la Antena 3 CNN, că Parlamentul European pregăteşte un nou pachet de legi pentru călătoria cu avionul, care ar oblliga companiile aeriene să mai reducă din taxele aplicate pasagerilor. "Nimeni nu se simte bine când e tratat ca un bancomat. Cumpăraţi un bilet, apoi plătiţi pentru check-in la aeroport. De ce plătesc şi pentru asta? Deja am plătit pentru bilet. Apoi, pentru un anumit loc, pentru valiză, pentru asigurare. Asta trebuie să se termine", a afirmat Novakov.

"Încercăm să abordăm toate aspectele călătoriilor în Europa, încercăm să le adaptăm. Dar vrem să protejăm şi companiile aeriene, avem nevoie ca avioanele să zboare. Obiectivul este să reducem întârzierile şi de a menţine pragul la 3 ore. Chiar şi ministrul român al Transporturilor insistă să crească marja de întârziere la 4 ore, ceea ce mi se pare de necrezut.

Vrem să ne asigurăm că familiile au locuri învecinate fără taxe, că atunci când pasagerii au dreptul la despăgubiri, le primesc aproape automat. Ne străduim să avem valiza inclusă în preţul biletului, la bagajul de cabină ne referim. Am primit 96% din voturi în plen, în favoare.

Şi poate că ştirea zilei este că Roberta Metsola se alătură echipei de negociatori pentru prima dată în istoria PE. Acest pachet este pe masa negocierilor de 11 ani şi nimeni n-a reuşit să-l finalizeze.

Starea consumatorilor pare a anunţa nişte mişcări tectonice. Nimeni nu se simte bine când e tratat ca un bancomat. Cumpăraţi un bilet, apoi plătiţi pentru check-in la aeroport. De ce plătesc şi pentru asta? Deja am plătit pentru bilet. Apoi, pentru un anumit loc, pentru valiză, pentru asigurare. Asta trebuie să se termine. Europa nu e un loc pentru aceste manevre. Regulile se aplică doar companiilor aeriene europene", a declarat eurodeputatul bulgar Andrei Novakov.

Acesta a vorbit şi despre apartenenţa României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen:

"De Crăciunul acesta am călătorit, fără să aştept la graniţă, spre Craiova, doar pentru a vedea târgul de acolo. Asta se întîmplă pentru că suntem în spaţiul Schengen. Sper că nu sunt adevărate zvonurile că România nu doreşte să investească în partea ei de sud, spre Bulgaria. Pentru a construi mai multe poduri şi pentru a călători", a spus Andrei Novakov, care aşteaptă şi ca România să intre în zona euro:

"Acesta este pasul următor, pentru că suntem împreună în Schengen şi ne lipsiţi în zona euro. Ar fi mai uşor să plătim liber, fără să calculăm comisioane sau altceva".