Evin Incir, europarlamentar: "Astăzi, în UE, doar 0,5% din infracțiunile de viol duc la condamnări. Nu e timp de pierdut"

Evin Incir a vorbit la Be EU despre necesitatea adoptării unei legislații europene, bazate pe consimțământ, care să pedepsească violul. Foto: captură video Antena 3 CNN

Evin Incir, eurodeputată suedeză, membră a Partidului Social Democrat din Suedia, a vorbit sâmbătă, la Be EU, despre situația protecției femeilor în Uniunea Europenă în contextul agresiunilor sexuale.

Incir este promotoarea legislației bazată pe consimțământ privind infracțiunile de viol.

Sabina Iosub, realizatoare Be EU: "Discutăm despre cum să protejăm femeile la nivel european și, conform acestei idei, ați lucrat la o legislație foarte importantă, bazată pe consimțământ, atunci când se discută despre viol."

Evin Incir, europarlamentar: "Este adevărat că am lucrat la legislația privind violul, bazată pe consimțământ. Am făcut-o în timpul ultimului mandat, ca parte a legislației numite Directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și în prezent, când am adoptat un raport pe această temă.

Din păcate, nu a existat o majoritate în rândul statelor membre din Parlament. Acum, încercăm să ne asigurăm că Executivul comunitar prezintă, încă o dată, o propunere. Iar scopul propunerii este de a garanta principiul că 'doar da înseamnă da'".

Sabina Iosub: "Și pentru o femeie care analizează această legislație, ce ar trebui să știe? Ce ar trebui să înțeleagă?"

Evin Incir: "Ar trebui să fie sigură că societatea o vede și că va primi ajutorul de care are nevoie. Iar un lucru pe care agresorul, majoritatea bărbaților și societatea trebuie să-l știe este că nu va exista niciun fel de impunitate care să urmeze acestui tip de infracțiuni.

Astăzi, în Uniunea Europeană, doar 0,5% din infracțiunile de viol se soldează cu condamnări. Asta echivalează cu impunitate."

Evin Incir, europarlamentar: Băieții ar trebui învățați de la vârstă fragedă că violența împotriva femeilor nu e acceptabilă

Sabina Iosub: "Care credeți că este soluția la această situație? Ce se întâmplă din momentul în care o femeie povestește ce i s-a întâmplat până la stabilirea sancțiunii?"

Evin Incir: "Ei bine, cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că acest tip de violență și infracțiuni nu au loc. Prin urmare, societatea trebuie să le ia în serios.

Trebuie să începem conversația cu copiii de la o vârstă foarte fragedă, deoarece violența bărbaților împotriva femeilor începe foarte devreme, cu violența băieților împotriva fetelor. Nu se poate ca băieții să fie scuzați sub pretextul că așa își arată ei dragostea.

Ar trebui să ai o conversație cu acel copil despre cum arăți dragoste, cum arăți afecțiune, să-i spui că violența nu este acceptabilă și că arăți dragoste prin alte modalități și că cealaltă persoană, dacă vrei să o îmbrățișezi, chiar are nevoie de asta.

Așadar, să începi discuția de la o vârstă foarte fragedă este pentru a te asigura că se produce o schimbare culturală importantă. În al doilea rând, trebuie, desigur, să avem o legislație în vigoare, pentru că, dacă se întâmplă asta, autorii trebuie să știe că vor ajunge după gratii și nu înapoi pe străzi."

Sabina Iosub: "Din câte am văzut în țara mea, în România, de obicei este o mare problemă de educație și mentalitate. Cum putem schimba asta?"

Evin Incir, europarlamentar: Cel mai rău loc pentru violența femeilor, în 2026, este acasă

Evin Incir: "Acest tip de violență sexuală se întâmplă în toate societățile, în toate segmentele societății. Uneori, oamenii au impresia că se întâmplă doar pe străzi și în piețe.

În 2026, din păcate, cel mai rău loc pentru o femeie în care se întâmplă asta este acasă.

Asta înseamnă că este o problemă a societății și că e nevoie de o schimbare culturală. Este nevoie de educație la nivelul întregii societăți (...) Trebuie să-i educăm pe băieți și pe bărbați cum să trateze și cum să nu trateze femeile - și pe toți ceilalți, desigur.

Nu folosești violența. Dacă acest tip de violență s-ar fi întâmplat în orice altă parte a societății, împotriva oricărui alt grup din societate, nu ar fi acceptat.

Dar, din păcate, în această epocă în care trăim, violența împotriva femeilor, în special violența sexuală, încă pare să fie minimizată.

Și în unele cazuri, când se întâmplă acasă ... Chiar și aici, în Parlament, am colegi care cred că violența sexuală nu poate avea loc în situații conjugale. Desigur că poate."

Sabina Iosub: "Și se întâmplă des. De ce aleg femeile să nu vorbească despre asta?"

Evin Incir: Femeile se tem că, dacă depun plângere și nu sunt luate în serios, ajung iar cu agresorul acasă

Evin Incir: "Dacă știi că nu ai acel sistem de sprijin, știi că dacă vei raporta acest tip de infracțiuni, ele nu vor fi luate în serios.

Desigur, nu există o motivație pentru a dori să reclami, pentru că dacă te duci să depui plângere și situația nu este gestionată așa cum ar trebui, vei ajunge probabil acasă cu agresorul tău, iar acest lucru ar putea duce la consecințe și mai grave.

Deci, este din cauza fricii că nu vei fi luată în serios, iar consecințele vor fi și mai grave."

Sabina Iosub: "Deci, cum putem schimba lucrurile? Le putem schimba în prezent, sau doar construim viitorul?"

Evin Incir: "Aș spune că facem asta pentru acum, dar și, bineînțeles, și pentru generația viitoare. Și vedem din ce în ce mai multe țări din Uniunea Europeană, aproximativ jumătate din statele membre ale Uniunii Europene, că au implementat o legislație de tipul 'da înseamnă da'.

Deci, o legislație privind violul bazată pe consimțământ, care are, desigur, un efect direct, dar mai ales un efect pe termen lung, deoarece efectele pe termen lung vor fi mult mai ușor de constatat."

Sabina Iosub: "Vă rog să oferiți trei sfaturi pentru femeile care încearcă, cumva, să treacă printr-o astfel de situație."

Evin Incir: "Desigur, este greu să dai sfaturi celor care sunt victime ale acestui tip de situație, dar aș spune că primul și cel mai important este să depună plângere. Dar știu, de asemenea, că pentru ca femeile să poată reclama, trebuie să aibă și un sistem implementat care să le ia în serios.

Deci, este ușor poate să spui 'fă asta'. Dar dacă sistemul nu există, este greu să o faci. Așa că aș prefera să transmit un semnal foarte clar șefilor de stat din Uniunea Europeană că timpul s-a scurs și că avem, de mult timp, nevoie de o legislație privind violul, bazată pe consimțământ. Nu este timp pentru amânări."