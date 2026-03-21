Schema prin care un cuplu de români a făcut un milion de euro printr-o înșelăciune cu mașini de lux, în Spania. FOTO Poliția spaniolă

Un cuplu de români e acuzat de poliția din Spania că a condus o rețea de fraudă prin care ar fi folosit acte false și identități furate pentru a lua în leasing 28 de mașini de lux. Mașinile ar fi fost apoi vândute în alte țări europene, iar românii au obținut astfel peste un milion de euro, scrie El Mundo.

Poliția Națională din Spania a destructurat, în localitatea Ciempozuelos din regiunea Madrid, o rețea de falsificare a documentelor de identitate, pentru achiziția frauduloasă de autoturisme de lux. Rețeaua recruta persoane aflate în situații vulnerabile, în special oameni ai străzii și consumatori de droguri, pentru a cumpăra mașini prin contracte folosind identități false. Ulterior, vehiculele erau vândute în mai multe țări europene.

30 de persoane au fost arestate, fiind acuzate că sunt implicate într-o schemă complexă care folosea documente falsificate și date personale sustrase pentru a comite fraude la scară largă. Autoturismele, în principal mărci precum Audi, Mercedes și BMW, erau transportate în țări precum Franța, Germania și România, unde erau vândute la prețuri sub nivelul pieței.

Ancheta a început la începutul anului 2025, după plângerea depusă de o instituție financiară care a descoperit nereguli în cumpărarea unui vehicul. Din acel moment, anchetatorii au urmărit activitatea unei organizații care accesa baze de date pentru a obține informații personale ale unor terți, pe care le folosea pentru a crea identități furate. Cu ajutorul acestor date, membrii rețelei realizau cărți de identitate false, în care introduceau fotografiile persoanelor recrutate de pe stradă.

În schimbul a aproximativ 1.000 de euro, aceste persoane erau pregătite de organizație: erau cazate în hoteluri, îngrijite și îmbrăcate elegant pentru a merge la reprezentanțe auto și a semna contractele de achiziție a vehiculelor fără să trezească suspiciuni.

În total, rețeaua a reușit să achiziționeze cel puțin 28 de SUV-uri de lux, pe care ulterior le revindea în străinătate. Nucleul organizației era condus de un cuplu de origine română, care ar fi obținut profituri de peste un milion de euro. Principalul lider al grupării a fost arestat preventiv, în timp ce partenera sa este cercetată în libertate.

Laboratorul de falsificare, considerat de anchetatori drept cel mai sofisticat descoperit până în prezent, se afla în locuința liderilor, situată la capătul unei alei din Ciempozuelos și protejată prin măsuri importante de securitate. Acolo erau produse documente de înaltă calitate și erau manipulate adresele pentru a controla corespondența trimisă de instituțiile financiare.

În timpul operațiunii au avut loc arestări în mai multe provincii: 23 în Madrid, 3 în Albacete, 1 în Franța, 1 în Lleida, 1 în Plasencia și 1 în Guadalajara.

De asemenea, anchetatorii au recuperat toate cele 28 de vehicule sustrase, evaluate la peste 1,26 milioane de euro, și au confiscat 33 de telefoane mobile, patru calculatoare, 32 de documente de identitate falsificate și bijuterii în valoare de aproximativ 34.000 de euro.