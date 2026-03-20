Luxul și-a schimbat adresa. Milionarii din Dubai au întrebat inteligența artificială unde să fugă de război și au aflat

Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Tensiunile din Golf i-au împins pe bogaţii lumii să reducă investițiile în Dubai şi să cumpere vile și penthouse-uri în Italia, cu ajutorul algoritmilor inteligenței artificiale. Tensiunile geopolitice din Golf au un efect neașteptat asupra pieței imobiliare internaționale de lux. După ani în care Dubai a fost o destinație favorită pentru averea globală, unii investitori încep să vândă o parte din proprietățile pe care le-au achiziționat în Emirate pentru a realoca tot capitalul către Europa.

Italia se numără din nou printre cele mai căutate destinații, beneficiind de atractivitatea activelor sale imobiliare și de stabilitatea pieței de lux, relatează Corriere della Sera.

Mult timp, Dubai a reprezentat noul centru al bogăției globale. Fiscalitatea avantajoasă, procedurile rapide și posibilitatea de a cumpăra mai multe proprietăți în același complex au atras numeroși investitori europeni, unii ajungând să dețină mai multe apartamente în același cartier. Acum însă, pe fondul climatului internațional tensionat și al temerilor legate de stabilitatea regiunii, unele dintre aceste averi încep să își reechilibreze portofoliile. Italia revine astfel în prim-plan, mizând pe combinația dintre stilul de viață, patrimoniul istoric și valoarea consolidată a proprietăților sale.

Compania de brokeraj Lionard Luxury Real Estate spune că a înregistrat în ultimii ani o creștere medie anuală de aproximativ 20% pe segmentul tranzacțiilor de lux, iar pentru 2025 observă o creștere de 25% a cererilor de achiziție față de 2024. Firma remarcă totodată un interes internațional tot mai puternic pentru proprietățile din Italia.

Potrivit analizelor companiei, valoarea medie a portofoliului clienților depășește 5,2 milioane de euro, iar numărul proprietăților cumpărate și administrate prin platforme digitale este în creștere. Cel mai activ segment rămâne cel ultra-luxury, cu proprietăți de peste 5 milioane de euro. În schimb, intervalul de preț dintre 1,5 și 3 milioane de euro a fost afectat în ultimii ani de creșterea costurilor cu energia și întreținerea.

Piața este tot mai internațională. Cei mai numeroși cumpărători sunt francezii, britanicii și americanii, urmați de investitori din nordul Europei și de o nouă generație de antreprenori atrași de stilul de viață italian. Printre cele mai căutate proprietăți se numără vilele istorice din Toscana, reședințele de pe litoralul Siciliei, marile proprietăți din Veneto și penthouse-urile cu vedere panoramică din centrele istorice ale marilor orașe italiene.

În paralel, tehnologia schimbă semnificativ și activitatea intermediarilor imobiliari. În ultimii ani, Lionard a dezvoltat sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a analiza datele pieței internaționale și pentru a identifica mai precis potențialii cumpărători.

Un exemplu este LAIA, acronim pentru Lionard Artificial Intelligence Advisor, un sistem creat pentru a conecta mai eficient cererea cu oferta. Platforma analizează preferințele cumpărătorilor și ajută la identificarea momentului în care interesul pentru o anumită proprietate devine cu adevărat concret.

Algoritmii permit analizarea comportamentului de căutare online, conturarea profilului clienților interesați și recomandarea unor proprietăți potrivite cu bugetul și preferințele lor. Sistemul a fost dezvoltat în urma unor ani de investiții în IT și cercetare, iar în prezent contribuie la scurtarea negocierilor și la o comunicare mai eficientă cu o clientelă internațională.

Digitalizarea a schimbat și modul în care cumpărătorii iau decizii. În timpul pandemiei, multe tranzacții au fost finalizate complet de la distanță. Tururile virtuale, filmările detaliate și apelurile video au făcut posibilă vânzarea unor proprietăți de mare valoare fără ca investitorii să le viziteze personal.

Acest tip de achiziție rămâne frecvent și astăzi, mai ales în rândul cumpărătorilor internaționali. În același timp, este în creștere și segmentul renovărilor de lux. Modernizarea vilelor istorice sau a apartamentelor mari poate ajunge la costuri de 3.000 până la 4.000 de euro pe metru pătrat și implică arhitecți, artizani și firme specializate.

Această piață susține întregul ecosistem al imobiliarelor de lux. În ultimii ani au fost înregistrate și tranzacții spectaculoase: penthouse-uri din centrul Milano vândute cu peste 20 de milioane de euro, clădiri istorice restaurate la Florența și reședințe emblematice cu vedere spre Canal Grande, în Veneția.

Proprietățile rare și spectaculoase continuă să atragă colecționari și mari averi din întreaga lume. În acest context, retragerea parțială a capitalului din Dubai este doar cel mai nou episod al unei schimbări mai ample.

Averea globală este tot mai mobilă, iar deciziile investitorilor se modifică rapid în funcție de fiscalitate, stabilitate geopolitică și oportunități de diversificare. Pe măsură ce capitalul caută din nou siguranță și valoare culturală, Italia, cu vilele sale istorice, palatele renascentiste și penthouse-urile din marile orașe, rămâne una dintre cele mai dorite destinații din lume.