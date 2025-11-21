Trump amenință Ucraina cu tăierea ajutorului militar și oprirea schimburilor de informații dacă nu acceptă planul său de pace

Statele Unite au accentuat puternic presiunea pe Ucraina pentru ca aceasta să accepte acordul propus de administrația Trump, amenințând cu reducerea ajutorului militar și a schimbului de informații, dacă țara invadată nu acceptă condițiile impuse de Trump, conform Kyiv Independent, care citează agenția Reuters.

Relatările vin după ce sursele de presă occidentale au obținut un document care ar include textul integral al acordului așa-zis „de pace” redactat de oficiali ai administrației americane. El ar conține termeni extrem de nefavorabili Ucrainei.

Guvernul american pune presiune pe Ucraina să accepte acordul-cadru până pe 27 noiembrie, adicâ până de Ziua Recunoștinței, amenințând că, în caz contrar, va fi tăiat ajutorul.

Pe lângă prevederi evident în favoarea Rusiei, precum cea în care statul agresor primește părți din Donbas pe care nici măcar nu le-a cucerit, dar și reducerea forțelor armate ale Ucrainei, există și una care ar absolvi regimul de la Kremlin de responsabilitatea pentru crimele de război comise în Ucraina. Li s-ar permite și oficialilor ucraineni să scape de acuzațiile de corupție, conform sursei citate.

WSJ a relatat, joi, citând un oficial american anonim, că Ucraina a făcut niște schimbări specifice la o versiune a planului, după discuții cu oficiali ai administrației. Corespondentul Iaroslav Trofimov a susținut, pe Twitter, că cel care a făcut modificarea a fost Rustem Umerov.

Umerov a negat această afirmație și a spus că nu avea „autoritatea” să o facă și că procedura nu funcționează în acest fel. De asemenea, el a spus că nici nu a evaluat sau aprobat planul.