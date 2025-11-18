Zelenski anunță că merge miercuri în Turcia: „Ne pregătim să resuscităm negocierile și să reluăm schimburile de prizonieri de război”

1 minut de citit Publicat la 11:36 18 Noi 2025 Modificat la 11:36 18 Noi 2025

Volodimir Zelenski nu a precizat cu ce responsabili are programate întrevederi în Turcia / Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să „resusciteze” negocierile de pace şi să reia schimburile de prizonieri cu Rusia, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Mâine (miercuri), voi avea întrevederi în Turcia. Ne pregătim să resuscităm negocierile şi am elaborat soluţii pe care le vom propune partenerilor noştri”, a anunţat Zelenski pe reţelele sociale.

„De asemenea, lucrăm la reluarea schimburilor de prizonieri de război şi la readucerea prizonierilor noştri acasă”, a continuat Zelenski.

Liderul ucrainean nu a precizat cu ce responsabili are el programate întrevederi în Turcia.

Deocamdată, Rusia nu a reacţionat la anunţul lui Zelenski.

Mai multe cicluri de negocieri au avut loc la Istanbul în încercarea de a găsi o soluţie la invazia rusă împotriva Ucrainei, lansată în 2022, însă discuţiile nu au dus deocamdată la niciun progres major.

Schimburile de prizonieri de război şi repatrierea trupurilor au fost singurele rezultate concrete ale acestor discuţii.

Cel mai recent schimb de prizonieri s-a desfăşurat în octombrie.

Poziţiile celor două tabere asupra condiţiilor pentru pace, pentru instaurarea unui armistiţiu sau chiar o întrevedere între liderii lor continuă să fie diametral opuse.

Unul dintre membrii delegaţiei ucrainene care s-a deplasat recent în Turcia, Rustem Umerov, a anunţat sâmbătă că s-a dus în această ţară cu scopul de a cere eliberarea a „1.200 de ucraineni deţinuţi” în Rusia.

Volodimir Zelenski efectuează începând de luni un turneu în ţări europene pentru a cere mai mult sprijin de la aliaţii săi, într-un moment în care Rusia bombardează infrastructurile energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.

El urmează să aibă marţi o întrevedere cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi cu regele Filip al VI-lea al Spaniei, la o zi după vizita sa în Franţa.