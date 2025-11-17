Macron l-a așteptat pe Zelenski cu avioane Rafale. Cei doi au semnat un acord „istoric” pentru apărarea Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 12:14 17 Noi 2025 Modificat la 12:14 17 Noi 2025

Macron și Zelenski au semnat un acord pentru sprijinirea Ucrainei. Foto: Captură video

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a primit luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriană Villacoublay, înainte de semnarea unui acord de armament calificat drept ''istoric'' de liderul de la Kiev, pentru ''consolidarea'' aviaţiei militare şi a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează agenţia France Presse.

Alături de preşedintele francez, reprezentanţii industriei de apărare franceze îi vor prezenta liderului ucrainean, a cărui ţară se află în război cu Rusia din februarie 2022, avionul de luptă Rafale şi armamentul cu care este dotat, sistemul de apărare antiaeriană SAMP-T de nouă generaţie şi mai multe sisteme de drone.

Ulterior, va fi semnată o scrisoare de intenţie, al cărei conţinut nu a fost dezvăluit.

Duminică, pe reţeaua X, Zelenski a evocat ''un acord istoric'' ce prevede ''o consolidare semnificativă'' a aviaţiei de luptă, a apărării aeriene şi a altor echipamente de apărare ale Kievului. Vizita la Paris are loc după o vizită a lui Zelenski în Grecia.

Potrivit preşedinţiei franceze, este vorba despre ''a pune excelenţa franceză în materie de industrie de apărare în serviciul apărării Ucrainei şi a permite achiziţionarea de sisteme care îi sunt necesare pentru a răspunde la agresiunea rusă''.

NOW: Zelensky and Macron sign a strategic agreement aimed at strengthening Ukraine. pic.twitter.com/ECMwJxdksw — Clash Report (@clashreport) November 17, 2025

Palatul Elysée a evocat în special ''apărarea cerului ucrainean'', în timp ce Volodimir Zelenski şi-a reluat sâmbătă apelul pentru obţinerea de sisteme de apărare aeriană suplimentare, după ce forţele ruse au efectuat noi lovituri masive asupra Ucrainei.

Această a noua vizită a liderului ucrainean în Franţa de la începerea invaziei ruse în februarie 2022 în Ucraina are loc pe fondul situaţiei complicate existente pe front pentru ţara sa, în pragul iernii. În plus, Ucraina este zguduită de un scandal de corupţie ce a condus la demisia a doi miniştri şi l-a forţat pe Zelenski să adopte sancţiuni contra unuia dintre colaboratorii săi apropiaţi.

Luna trecută, preşedintele Ucrainei a semnat o scrisoare de intenţie în vederea achiziţionării a 100-150 de avioane de vânătoare suedeze Gripen, o manieră de a afişa o schimbare de atitudine faţă de cedările de armament făcute de ţările occidentale aliate şi de a planifica o consolidare pe termen lung a apărării ucrainene după izbucnirea conflictului.

Franţa a livrat deja Ucrainei avioane de vânătoare Miraje, dar până acum nu îşi pusese problema de a vedea Kievul că se dotează cu Rafale, vedeta aviaţiei de luptă franceze.

După această vizită la Villacoublay, la sud-vest de Paris, cei doi lideri vor participa după-amiază, la Palatul Elysée, la un ''forum franco-ucrainean privind dronele''. Kievul intenţionează să utilizeze în acest an peste 4,5 milioane de drone, ce sunt responsabile pentru 70% din distrugerile materiale în rândul inamicului pe front. Ucraina foloseşte de asemenea drone pentru a doborî dronele Shahed lansate contra sa în fiecare noapte.

Macron şi Zelenski se vor deplasa apoi la Valérien, la vest de Paris, pentru a vizita statul-major al 'forţei multinaţionale Ucraina' pe care Parisul şi Londra se pregătesc să o desfăşoare în cadrul unui acord de încetare a focului şi al ''garanţiilor de securitate'' ce vor fi furnizate Kievului.