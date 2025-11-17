„Rețea mafiotă de război”. Zelenski schimbă conducerea Energoatom în plin scandal de corupție

4 minute de citit Publicat la 08:43 17 Noi 2025 Modificat la 08:43 17 Noi 2025

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. sursa foto: Getty

Volodimir Zelenski a anunțat un plan de curățare a sectorului energetic al Ucrainei, după ce anchetatorii anticorupție au dezvăluit o schemă de mită de 100 de milioane de dolari (76 de milioane de lire sterline) – cel mai grav scandal din mandatul său, scrie The Guardian.

În weekend, președintele Ucrainei a anunțat o reformă amplă a principalelor companii energetice de stat, inclusiv o schimbare completă a conducerii de la Energoatom, operatorul nuclear aflat în centrul schemei penale presupuse.

Oficialii guvernamentali, a spus Zelenski, au primit instrucțiuni „să mențină o comunicare constantă și substanțială cu organele de drept și instituțiile anticorupție. Orice schemă descoperită în aceste companii trebuie să primească un răspuns rapid și corect”.

În noi declarații făcute duminică, el a spus că a cerut guvernului să trimită parlamentului o „lege urgentă” pentru modificarea structurii unui important regulator energetic: Comisia Națională de Reglementare în Energie și Utilități. De asemenea, a promis numiri noi în conducerea altor instituții energetice.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat luni trecută că investighează un grup infracțional din spatele unei scheme prin care partenerii comerciali ai Energoatom erau obligați să plătească mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților sau pierderea statutului de furnizor. Presa ucraineană a relatat ulterior că unul dintre personajele-cheie ar fi Timur Mindich, om de afaceri și co-proprietar al unei companii media fondate de Zelenski înainte de a deveni președinte.

Promisiunile de reformă au fost făcute cu puțin timp înainte ca Zelenski să ajungă la Atena, duminică, pentru semnarea unui acord care va permite Ucrainei să importe gaz natural lichefiat (GNL) furnizat de SUA pe durata iernii. Guvernul ucrainean caută urgent alternative pentru a compensa pierderile provocate de atacurile rusești constante asupra infrastructurii energetice.

Acordul dintre compania de stat greacă DEPA Commercial și omologul ucrainean Naftogaz prevede livrarea de GNL american către Ucraina, prin Grecia, între decembrie 2025 și martie 2026.

„Această iarnă, sub drone rusești, rachete și lovituri zilnice, este o provocare majoră pentru Ucraina și poporul ucrainean”, a scris Zelenski pe X în timpul vizitei, unde s-a întâlnit cu președintele Greciei, Constantine Tassoulas, premierul Kyriakos Mitsotakis și noul ambasador al SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Președintele ucrainean și-a exprimat recunoștința față de omologul său american, Donald Trump, pentru energia furnizată de SUA prin Grecia.

Zelenski, care urmează să călătorească săptămâna aceasta și în Franța și Spania pentru a semna acorduri de asistență militară, se află sub presiune din partea aliaților europeni să demonstreze că este serios în privința combaterii corupției – o condiție esențială pentru aderarea Ucrainei la UE.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat pentru Associated Press că Zelenski trebuie să gestioneze rapid acuzațiile de corupție, dar i-a lăudat și leadershipul în timpul războiului, îndemnând liderii europeni să crească sprijinul financiar și militar pentru Ucraina.

Scandalul survine într-un moment dificil, în timp ce Kievul se confruntă cu un deficit bugetar iminent, iar UE este blocată în negocierile privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat prin activele rusești înghețate. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, care blochează avansul discuțiilor de aderare ale Ucrainei, a speculat pe marginea investigației anticorupție, susținând că aceasta arată „o rețea mafiotă de război” cu „legături nenumărate” cu Zelenski.

Acuzațiile de corupție au provocat indignare în Ucraina și s-au transformat în cel mai grav scandal al mandatului lui Zelenski. NABU a publicat înregistrări audio incriminatoare ce implică membri ai cercului apropiat al președintelui.

Printre ei se află prietenul și fostul partener de afaceri al președintelui, Mindich, care a fugit din apartamentul său din Kiev luni trecută, cu câteva ore înainte ca anchetatorii să vină să-l rețină. Mindich – cofondator al companiei media a lui Zelenski, Kvartal 95 – a fugit în Polonia cu un taxi și, potrivit informațiilor, se ascunde în Israel.

Reformele anunțate de Zelenski duminică au venit după ce acesta i-a demis săptămâna trecută pe miniștrii justiției și energiei. Ambii sunt implicați în scandal, fiind acuzați că ar fi primit mită din contracte Energoatom. Fostul ministru neagă acuzațiile.

Majoritatea analiștilor cred că schema ilegală nu a fost un incident izolat și avertizează că scandalul s-ar putea extinde și în alte ministere. Presa ucraineană a relatat că Mindich ar fi fost implicat și într-o tentativă de a furniza veste antiglonț pentru Ministerul Apărării, printr-o firmă israeliană și companii-paravan.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a confirmat că s-a întâlnit cu Mindich atunci când era ministru al apărării. Umerov, care respinge orice influență necorespunzătoare, a spus că un contract a fost anulat și a subliniat că nu a fost livrat niciun produs.

„Este o lovitură uriașă, dar partea cea mai rea este că nu sunt sigur că suntem la final. S-ar putea ca totul să fie încă în desfășurare”, a declarat un deputat pro-guvern pentru Kyiv Independent în weekend.

Oficialii NABU recunosc existența unei probleme cu corupția în Ucraina, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin. Dar au subliniat faptul că scandalul a ieșit la iveală – lucru improbabil, au adăugat ei, în Rusia sau Ungaria.

„Povestea nu este despre corupție. Este despre lupta Ucrainei împotriva corupției”, a declarat Oleksandr Abakumov, șeful echipei de investigație a NABU.