Ucraina a încheiat cu Grecia un acord pentru achiziționarea de gaz american, care va fi livrat prin Coridorul Vertical

2 minute de citit Publicat la 17:05 16 Noi 2025 Modificat la 17:06 16 Noi 2025

Vizita lui Zelenski în Grecia are loc după anunţurile recente privind proiecte energetice majore în această ţară, susţinute de SUA. Sursa foto: Getty Images

Ucraina şi Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026, înţelegere menită să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă bombardarea infrastructurilor energetice ucrainene, transmite AFP, conform Agerpres.

Compania publică greacă din sectorul gazelor DEPA şi compania ucraineană Naftogaz au semnat astfel o declaraţie de intenţie privind furnizarea de gaze naturale către piaţa ucraineană iarna aceasta, din decembrie 2025 până în martie 2026, au anunţat cele două companii într-un comunicat în urma unei întâlniri la Atena între premierul grec, Kyriakos Mitsotakis şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Semnarea acordului, care a avut loc în prezenţa celor doi lideri, va permite să "susţinerea Ucrainei în mijlocul unei ierni dificile", se mai arată în comunicat.

"Relaţiile dintre ţările noastre dobândesc o nouă dimensiune crucială, aceea a unui nou coridor energetic sigur, care porneşte de la sud către nord, din Grecia până în Ucraina", a mai spus premierul grec.

"Aceasta se concretizează prin crearea coridorului energetic "vertical" şi a infrastructurii esenţiale a portului Alexandroupolis, cu ajutorul cărora Ucraina obţine acces direct la surse de energie diversificate şi fiabile", a adăugat Mitsotakis.

De partea sa, preşedintele ucrainean şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele SUA, Donald Trump, "pentru faptul că vom fi în măsură să primim gaze naturale nu doar din Grecia, ci şi prin Grecia".

Preşedintele Volodimir Zelenski, care din Grecia va pleca în Franţa şi Spania pentru a discuta despre apărare şi energie, a subliniat că iarna care se apropie va fi "o provocare imensă (...) pentru poporul ucrainean", întrucât va fi "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti, sub atacuri zilnice".

Vizita lui Volodimir Zelenski în Grecia are loc în urma anunţurilor recente privind proiecte energetice majore în această ţară, susţinute de SUA. Grecia este "poarta naturală pentru intrarea gazului natural lichefiat (GNL) american, care va înlocui gazul rusesc în regiune", a spus anterior premierul grec.

Recenta punere în funcţiune a conductei transbalcanice de gaze care leagă Grecia de Bulgaria a permis deschiderea coridorului "vertical" ce conectează mai departe Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria şi Slovacia.

Crearea unor infrastructuri de stocare în portul Alexandroupolis, în apropierea graniţei greco-turce, unde soseşte GNL-ul american, a contribuit de asemenea la slăbirea poziţiei Rusiei pe piaţa europeană a gazului.

În urma invaziei ruse în Ucraina şi a sabotării conductelor Nord Stream, UE a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze naturale ruseşti, cu obiectivul de a le elimina complet începând din anul 2027, gaze care au fost înlocuite parţial de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA. Aduse cu nave transportatoare de gaz, aceste gaze sunt însă mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente. Or, blocul comunitar are nevoie de energie la preţuri reduse pentru a-şi menţine industriile competitive în concurenţa cu rivalii din China şi SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.