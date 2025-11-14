Analiză CNN: În mijlocul războiului și sub bombardamente, corupția a ajuns să fie cea mai mare grijă a lui Zelenski

5 minute de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2025 Modificat la 23:47 14 Noi 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Facebook

Când Vladimir Putin a început să țintească prima oara sectorul energetic ucrainean, impactul nu a fost cel scontat de Kremlin – capacitatea Ucrainei de a rezista campaniei rușilor și de a-și raționaliza cu atenție rezerva de energie a servit doar la a-i consolida lui Volodimir Zelenski credibilitatea în Ucraina. Trei ani mai târziu, imaginea este cu totul diferită – președintele ucrainean se vede în fața unui uriaș scandal de corupție tocmai pe tema energiei, în timp ce poporul său stă în fața celei de-a patra ierni extrem de dificile, cu pene de curent și de căldură constante, în timp ce vremea de afară este tot mai rece, scrie CNN.

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene pierd tot mai mult teren în estul țării, iar odinioară unul dintre cele mai importante centre logistice ale țării, orașul Pokrovsk, pare că e aproape în mâinile rușilor. Aliații occidentali ai Ucrainei pare că își concentrează atenția în alte părți.

Războiul este cea mai importantă prioritate a Ucrainei, dar corupția a ajuns să fie cea mai mare grijă a lui Zelenski, din punct de vedere politic.

Scandalul, care a erupt din cauza unor presupuse scheme de luare de mită din partea unor contractanți, inclusiv a celor care lucrează la protejarea infrastructurii energetice critice, a dus deja la căderea a doi miniștri din guvernul lui Zelenski și a implicat și un fost asociat de afaceri al președintelui, din perioada în care acesta era actor.

Miercuri, guvernul de la Kiev a anunțat că-l suspendă din funcție pe German Galușcenko, ministrul justiției, care fusese ministrul energiei în guvernul precedent. El a spus că se va apăra în fața acuzațiilor care i se aduc.

De atunci, însă, și el și succesorul său la ministerul energiei ucrainean și-au dat demisia la îndemnul lui Zelenski.

La începutul săptămânii, agenția anti-corupție din Ucraina anunța că a făcut percheziții la zeci de proprietăți, inclusiv una care avea legături cu Galușcenko – parte a unei investigații pe aceste acte de corupție.

Investigatorii spun că în jur de 100 de milioane de dolari au fost sifonați – între 10 și 15 la sută din valoarea contractelor – după ce companiile de stat, inclusiv Energoatom, care operează centralele nucleare ucrainene, au plătit companii pentru activități de consolidare a securității la diverse situri importante.

Pentru că scandalul de corupție implică industria energiei, el este cu atât mai dureros pentru ucraineni – oamenii din Kiev stau fără electricitate în jur 8-11 ore pe zi, ca urmare a bombardamentelor Rusiei.

Generatoarele diesel, cumpărate în timpul primelor pene de curent de acum trei ani au început să reapară în proximitatea magazinelor și cafenelelor. Cinele la lumina lumânării au devenit din nou parte din rutina zilnică.

Dar penele de curent înseamnă că ucrainenii nu au nici căldură în case, nu pot urca cu liftul la etaje superioare și nu au nici apă curentă. Situația este și mai rea în orașele și orășelele din țară.

Zelenski, pomenit la tribunal

Audierile la tribunal în acest dosar au fost difuzate public pe site-ul radiodifuziunii publice și sunt în desfășurare, la Kiev, de marți. Vor continua și pe parcursul zilelor următoare.

Acuzația a prezentat fragmente din ceea ce investigatorii spun că sunt 1.000 de ore de conversații înregistrate între suspecți.

În unele conversații făcute publice miercuri, a fost pomenit inclusiv numele președintelui Zelenski. Într-un transcript citit în sala de judecată, bărbatul acuzat că este creierul din spatele schemei de corupție, Timur Mindici, a părut să sugereze că are influență asupra președintelui, lăudându-se la Galușcenko cu succesul său în a-l convinge pe Zelenski să-l sune pe ministru și să-l invite la întâlnire.

Transcriptul nu conține și detalii despre acest presupus apel telefonic, iar Zelenski nu a comentat până acum în niciun fel. Se crede că este prima oară când numele său este menționat, chiar dacă indirect, într-un scandal de corupție în Ucraina.

Mindici însuși este cel mai jenant element pentru Zelenski în toată afacerea. El avea numele de cod „Carlson” în grupul de corupție.

Mindici este un fost partener de afaceri al lui Zelenski din perioada în care acesta era actor și producător. El nu a făcut niciun comentariu cu privire la acuzațiile care i se aduc și a și plecat, între timp, din țară.

Autoritățile de frontieră spun că el a plecat legal din țară și au precizat că nu au primit niciun ordin de a-l opri.

Între timp, guvernul de la Kiev, la ordinul lui Zelenski, a impus sancțiuni asupra lui Mindici, inclusiv interdicții de afaceri și blocarea conturilor bancare.

Învingerea Rusiei, dar și a corupției

Acuzațiile de corupție nu sunt nimic nou în Ucraina. În timpul primelor câteva luni ale invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, a existat o înțelegere tacită printre jurnaliștii și membrii societății civile ucrainene că investigațiile de corupție nu mai sunt o prioritate. Oprirea Rusiei era singurul lucru care conta.

Consensul a început să se prăbușească după aproximativ un an. Din 2023, NABU, principala agenție anti-corupție a Ucrainei, a deschis investigații multiple asupra unor serii de scandaluri, inclusiv un proiect de dezvoltare imobiliară ilegală care implica un vicepremier și altul în care fuseseră sifonați bani publici destinați hranei soldaților.

Până acum, Zelenski a evitat să fie implicat în acest scandaluri, deși ucrainenii l-au „avertizat” prin protestele anti-guvernamentale din vară – cele mai mari de când a început invazia – că măsura sa de a neutraliza NABU și o altă agenție anti-corupție nu este cea corectă.

După ce au intervenit mai mulți aliați internaționali ai Ucrainei, Zelenski a cedat și a reinstituit puterile agențiilor.

Timofi Milovanov, un fost ministru al lui Zelenski, acum director al Școlii de Economie de la Kiev, a declarat pentru CNN că președinteel „a trebuit să acționeze cât mai dur cu putință” pentru a păstra sprijinul popular al ucrainenilor.

„Oamenii și-au spus unii altora - «Haideți să vedem ce face, dacă nu face nimic, vom ști că e cu ei (corupții – n. red.). Vom ști dacă joacă teatru, iar dacă chiar îi sancționează, îi arestează, îi pune sub acuzare, atunci știm că totul e în regulă»”, spune Milovanov.

Până marți, Milovanov a fost membru în consiliul de evaluare al Energoatom. Și-a dat demisia la apariția scandalului, spunând că directorii companiei au eșuat în a acționa rapid. Totuși, el a dat vina pe ignoranță, nu pe corupție.

Este mult prea de vreme să se evalueze dacă acest scandal de corupție va aduce prejudicii majore imaginii lui Zelenski și sprijinului lui printre ucraineni.

Sondajele recente realizate de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, înainte de apariție primelro acuzații, arată că nivelul de încredere al oamenilor în președinte este în jurul cifrei de 60 la sută. Ceva mai jos decât la începutul anului, dar similar cu cifrele din 2024.

În același timp, toleranța față de corupție a scăzut în aceeași perioadă, deși nu dramatic.