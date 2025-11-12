Zelenski ia primele decizii în scandalul de corupție în care e implicat prietenul său. Cere demisia a doi miniștri și impune sancțiuni

Publicat la 17:02 12 Noi 2025 Modificat la 17:26 12 Noi 2025

Președintele ucrainean este principalul pierzător în scandalul de corupție care zguduie țara, estimează Die Welt. Foto: Hepta

ACTUALIZARE: Svitlana Hrinciuk, ministrul ucrainean al Energiei, a demisionat miercuri, după ce președintele Zelenski i-a cerut să plece din funcție, pe fondul anchetei de corupție centrate în jurul Timur Mindich, fostul partener de afaceri al liderului de la Kiev.

Hrinciuk și-a anunțat demisia pe Facebook și a negat că ar fi încălcat legea în exercitarea activităților profesionale.

Știrea inițială

Președintele Volodimir Zelenski urmează să decreteze sancțiuni la adresa omului de afaceri Oleksandr Tsukerman și a asociatului său, Timur Mindich, implicați într-un amplu scandal de corupție, scrie Kyiv Independent, care citează o sursă din cadrul Biroului prezidențial.

Pe 11 noiembrie anul curent, Biroul Național Anticorupție din Ucraina, NABU, a acuzat opt ​​persoane de luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită.

De asemenea, instituția a publicat înregistrări în care membrii grupului, folosind nume de cod și limbaj criptat, discutau despre mituire în legătură cu afaceri vizând compania nucleară de stat Energoatom.

Principalul organizator al presupusei scheme de corupție ar fi Timur Mindich, cunoscut drept partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, co-proprietar al companiei Kvartal 95.

Conform anchetei autorităților ucrainene, Oleksandr Tsukerman conducea biroul folosit pentru spălarea banilor.

Ar fi fost spălați astfel circa 100 de milioane de dolari, potrivit Biroului ucrainean Anticorupție.

Ukrainska Pravda a scris că Tsukerman este, de asemenea, investigat în SUA într-un caz de spălare de bani.

Suspecții principali în scandalul de corupție au fugit din țară

Mindich și Tsukerman au fost informați în legătură cu ancheta și au părăsit țara înainte de a fi inculpați.

Parchetul Anticorupție din Ucraina, SAPO, a început o anchetă internă în urma scurgerii de informații.

Investigația a ajuns și la miniștrii Guvernului de la Kiev.

Printre cei implicați s-ar numără fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov, ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk, ministrul Justiției, Herman Halușcenko, care a ocupat funcția de ministru al Energiei la începutul acestui an, și Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Zelenski cere demisia miniștrilor Justiției și Energiei

Miercuri, Zelenski i-a îndemnat pe Halușcenko și Hrinciuk să demisioneze.

"Cred că ministrul Justiției și Ministrul energiei nu pot rămâne în funcție. Aceasta este o chestiune de încredere. Dacă există vinovăție, ei trebuie trași la răspundere.

Mă adresez prim-ministrului Ucrainei să înainteze demisia acestor miniștri.

Le cer deputaților Radei Supreme să sprijine aceste cereri. Și apoi totul trebuie soluționat pe cale legală", a declarat Zelenski.

Prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a declarat mai devreme, pe 12 noiembrie, că ministrul Halușcenko a fost suspendat din funcție.

Die Welt: Adevăratul pierzător al scandalului de corupţie legat de Energoatom este Volodimir Zelenski

Noul scandal care a ajuns la ministrului Justiției din Ucraina, Herman Halușcenko, este o mană cerească pentru toți cei care au criticat Kievul, scrie publicația germană Die Welt.

Se presupune că 100 de milioane de euro au fost delapidate, iar investigația anti-corupție presează, și ea, asupra sectorului energetic al țării, deja aflat în mare dificultate.

Cel care pierde în acest scandal este președintele Volodimir Zelenski, din cază că presupusul lider al rețelei infracționale era un partener de afaceri apropiat al său.

În plus, mai mulți foști și actuali miniștri de la Kiev a fi implicați.

Die Welt amintește că, vara trecută, Zelenski a încercat, într-o mișcare rapidă, să plaseze agenția anticorupție a țării sub control politic, sub pretextul infiltrărilor ruse dar, cel mai probabil, pentru a bloca tocmai anchetele care zguduie acum Ucraina.

Ulterior, sub presiunea Bruxelles-ului, președintele a amendat legea în cauză.

Mai grav este însă faptul că astfel de scandaluri zdruncină încrederea contributorilor occidentali și ridică îndoieli cu privire la faptul că sumele mari de bani acordate Ucrainei sunt într-adevăr utilizate în mod just, conchide publicația germană.