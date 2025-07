Reacția lui Zelenski, după ce a fost acuzat că distruge lupta anticorupție: „Cu toții avem un dușman comun: ocupanții ruși”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut, miercuri, o întâlnire cu șefii agențiilor anticorupție din Ucraina și cu Procurorul General, după promulgarea unei legi controversate care a dus la proteste și la îngrijorări în rândul aliaților occidentali. „Cu toții auzim ce spune societatea”, a transmis Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

Controversata lege ucraineană „12414”, care subordonează cele două agenții principale anti-corupție ale țării procurorului general, a captat și atenția Uniunii Europene, care avertizează guvernul de la Kiev că măsurile de acest fel îi periclitează aderarea la bloc. Legea, promulgată rapid de Zelenski, a scos oameni în stradă și a dus la critici intense din partea unui număr mare de organizații internaționale.

Miercuri, Zelenski s-a întâlnit cu șefii din Justiție și a vorbit despre consolidarea activității instituțiilor din Justiție și un plan comun pentru „a rezolva problemele existente”.

„I-am reunit pe toți șefii agențiilor de aplicare a legii și anticorupție din Ucraina, împreună cu Procurorul General. A fost o întâlnire extrem de necesară - o conversație sinceră și constructivă, care ajută cu adevărat. Cu toții avem un dușman comun: ocupanții ruși. Iar apărarea statului ucrainean necesită un sistem de aplicare a legii și anticorupție suficient de puternic - unul care să asigure un adevărat sentiment de justiție”, a scris Zelenski.

„Procedurile penale nu trebuie să se prelungească ani de zile fără verdicte legale. Iar cei care lucrează împotriva Ucrainei nu trebuie să se simtă confortabil sau imuni la inevitabilitatea pedepsei. Sunt recunoscător tuturor participanților la întâlnirea de astăzi: Serviciul de Securitate al Ucrainei, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, Parchetul Specializat Anticorupție, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, Biroul de Stat de Investigații, Ministerul Afacerilor Interne și Procurorul General. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a lucra în echipă - ca Echipa Ucraina - și în interesul Ucrainei.

Am convenit că toată lumea va lucra exclusiv într-un mod constructiv. Cu toții auzim ce spune societatea. Vedem ce așteaptă oamenii de la instituțiile statului - justiție asigurată și funcționarea eficientă a fiecărei instituții. Am discutat deciziile administrative și legislative necesare care ar consolida activitatea fiecărei instituții, ar rezolva contradicțiile existente și ar elimina amenințările. Toți vor lucra împreună. La nivel politic, vom oferi sprijin. Am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o reuniune de lucru aprofundată privind planul de acțiune comun. Iar în două săptămâni, trebuie să fie gata un plan comun - care să contureze pașii care sunt necesari și vor fi implementați pentru a consolida Ucraina, a rezolva problemele existente, a asigura o mai mare justiție și a proteja cu adevărat interesele societății ucrainene”, a mai scris președintele Ucrainei.

Zelenski este acuzat că duce o luptă tot mai acerbă pentru a reprima vocile critice.

decizia guvernului de la Kiev de a lansa un asalt frontal împotriva reformelor anti-corupție dă de înțeles că ceva dubios se petrece în Ucraina. Unele surse sugerează că acțiunea declanșatoare pentru această lege ar fi fost deschiderea de către NABU a unor anchete și investigații asupra unor oameni ai președinției.

Atacul împotriva infrastructurii anti-corupție i-a șocat și pe unii dintre cei aflați chiar în echipa lui Zelenski. Un oficial a sugerat că graba cu care a fost adoptată și dimensiunea legii aduce aminte de infamele legi anti-proteste din ianuarie 2014, când marioneta rușilor din Ucraina, Viktor Ianukovici a încercat să suprime revoluția Maidan. Acele legi au fost ultimele adopate de guvernul lui Ianukovici.

Un alt oficial a sugerat că administrația prezidențială ucraineană a decis să profite de un moment propice la nivel internațional – Donald Trump pare să fi trecut de partea Ucrainei după iritarea sa cu Vladimir Putin.

„Guvernul ucrainean și-a schimbat atenția acum spre inamicii interni”, spune sursa citată.

Însă pentru Iaroslav Jelezniak, însemnătatea momentului este mult mai simplă – „Astăzi, 263 de deputați voioși au legalizat corupția. Mesajul este simplu: puteți să plecați acasă cu ce doriți, atâta timp cât rămâneți loiali”.