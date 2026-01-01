Vânt, lapoviță, ninsoare și polei. Când se încălzește vremea

Pe lângă codul galben, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până pe 3 ianuarie. Foto: Profimedia Images

Prima zi a noului an a venit cu fenomene meteorologice specifice acestei perioade din calendar, dar și cu avertizări importante pentru zonele montane și nu numai. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic și viscol, valabil în mai multe regiuni ale țării.

„Din această seară, de la ora 23:00, până mâine seară, la ora 18:00, vorbim despre un cod galben pentru Carpații Occidentali și Orientali, dar și pentru ziua de vineri, în Carpații Meridionali”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone vântul va avea intensificări semnificative. „Vitezele vântului vor fi cuprinse între 70 și 90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri vorbim de rafale ce pot atinge 90-100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând o vizibilitate scăzută”, a precizat Elena Mateescu.

Pe lângă codul galben, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până pe 3 ianuarie, ora 10:00. „Vorbim de o informare care menționează cantități moderate de precipitații, intensificări ale vântului, viscol în zona de munte, strat de zăpadă și polei”, a mai spus directorul ANM.

Cantitățile de precipitații vor ajunge local la valori de 15–20 l/mp. La munte, mai ales în Munții Apuseni, va ninge consistent. „Acolo vorbim de un strat de zăpadă cu grosimi de 15–25 de centimetri. De asemenea, vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei sunt așteptate ninsori cu strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, vântul va avea intensificări și în afara zonelor montane. „În zonele mai joase de relief din vestul, centrul și estul teritoriului, vorbim de rafale de 50–60 km/h”.

Pe de altă parte, din punct de vedere termic, meteorologii estimează o ușoară încălzire față de prima zi a anului. „Mâine contăm pe valori într-un ecart cuprins între 1 și 9 grade Celsius”, a spus directorul ANM.

Cu toate acestea, nopțile vor rămâne reci, cu temperaturi negative, mai ales în zonele depresionare. „În continuare, nopțile rămân cu valori negative, în special în depresiuni, nu ca în noaptea trecerii dintre ani, când valorile au coborât sub -15 grade, cel mai frig fiind la Vârful Omu, unde s-au înregistrat chiar -20 de grade Celsius. Chiar și în Capitală ne-am apropiat de -10 grade”, a subliniat Elena Mateescu.

Meteorologii spun că temperaturile vor mai crește ușor în zilele următoare, însă condițiile de iarnă se vor menține, mai ales în zonele montane.